5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में पिता ने जहर देकर 2 मासूमों को मार डाला, परिजनों ने आरोपी को बताया मानसिक रोगी, जांच में जुटी पुलिस

Gorakhpur News: गोरखपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है। यहां एक शख्स ने अपने दो मासूम बच्चों को जहर खिलाकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jun 05, 2026

Father poisoned two children

पिता ने मासूम बेटे और बेटी को दिया जहर (इमेज: पत्रिका)

गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां एक पिता ने अपने मासूम बेटे और बेटी को जहर खिला दिया, हालत गंभीर होने पर परिजन बच्चों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से डॉक्टरों ने बच्चों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस घटना की सूचना पर पुलिस BRD मेडिकल कॉलेज पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

पिता ने खाने में सल्फास मिला कर खिलाया

जानकारी के मुताबिक गीडा के सेक्टर 5 बरवार गांव में सत्यम कन्नौजिया अपने परिवार के साथ रहता है। वह टैंपो चलाकर परिवार का खर्च उठाता है। सत्यम की पत्नी शहर में किसी दुकान पर काम करती है। सत्यम गुरुवार को टैंपो चलाकर रात में आया। उस समय तक उसकी पत्नी घर नहीं लौटी थी। घर पर सत्यम ने तीनों बच्चों को कमरे में बुलाया, लेकिन बड़ी बेटी नहीं गई। छोटी बेटी परी (8) और बेटा अक्षत (5) कमरे में चला गया। वहां पर उसने दोनों को किसी खाने वाली चीज में सल्फास की गोलियां खिला दीं। आरोपी के पिता अनिल कन्नौजिया ने यह जानकारी दी है।

इलाज के दौरान मासूमों की मौत

कुछ ही देर बाद दोनों बच्चों के मुंह से झाग निकलने लगा और हालत बिगड़ गई। बच्चों को इस हाल में देख परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को BRD मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जहां इलाज के दौरान सुबह दोनों की मौत हो गई। परिजनों ने तत्काल गीडा थाने की पुलिस को सूचना दी।

आरोपी गिरफ्तार, परिजनों ने बताया मानसिक रोगी

पुलिस गीडा स्थित घर जाकर आरोपी पिता सत्यम कन्नौजिया को हिरासत में ले लिया है। घर से सल्फास की खाली शीशी भी मिली है। इस संबंध में SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन वह किसी चीज का जवाब नहीं दे पा रहा है। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि आरोपी मानसिक रोगी है और उसकी दवा चल रही है। फिलहाल, जांच की जा रही है उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

मां और मौसी की लड़ाई में मासूम की मौत, एक-दूसरे को उठाकर तख्त पे पटका और नीचे दब गया 6 महीने का बच्चा

ये भी पढ़ें
Firozabad

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Jun 2026 11:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में पिता ने जहर देकर 2 मासूमों को मार डाला, परिजनों ने आरोपी को बताया मानसिक रोगी, जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Police Constable Exam: सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, 44 केंद्रों पर 3 दिन में 1.16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

Preparations for the police recruitment exam are complete.
गोरखपुर

CM योगी के गढ़ में दर्दनाक हादसा: डंपर चालक ने निर्माणाधीन सड़क पर सो रहे मजदूर पर उड़ेल दी मिट्टी, दबने से हुई मौत, अखिलेश ने दी प्रतिक्रिया

गोरखपुर में मिट्टी में दबकर मजदूर की मौत (फोटो-पत्रिका)
गोरखपुर

गोरखपुर के दर्जनों होटलों में नहीं हो रहा सुरक्षा मानकों का पालन, अधिकारी साधे हैं चुप्पी!

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

CM योगी ने फ्लैटेड फैक्ट्री का किया शुभारंभ: अपराधियों को दिया सख्त संदेश, कहा- पाताल से खोज कर दंडित करेंगे

CM Yogi inaugurated the flattened factory.
गोरखपुर

Gorakhpur Police News: गोरखपुर पुलिस अब रखेगी बेसहारा बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल, हर थाने में बनेगी स्पेशल यूनिट, सप्ताह में 3 दिन चलेगा अभियान

Up news, gorakhpur zone
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.