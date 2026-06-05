गोरखपुर में पिता ने जहर देकर 2 मासूमों को मार डाला, परिजनों ने आरोपी को बताया मानसिक रोगी, जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के मुताबिक गीडा के सेक्टर 5 बरवार गांव में सत्यम कन्नौजिया अपने परिवार के साथ रहता है। वह टैंपो चलाकर परिवार का खर्च उठाता है। सत्यम की पत्नी शहर में किसी दुकान पर काम करती है। सत्यम गुरुवार को टैंपो चलाकर रात में आया। उस समय तक उसकी पत्नी घर नहीं लौटी थी। घर पर सत्यम ने तीनों बच्चों को कमरे में बुलाया, लेकिन बड़ी बेटी नहीं गई। छोटी बेटी परी (8) और बेटा अक्षत (5) कमरे में चला गया। वहां पर उसने दोनों को किसी खाने वाली चीज में सल्फास की गोलियां खिला दीं। आरोपी के पिता अनिल कन्नौजिया ने यह जानकारी दी है।