CM योगी के गढ़ में दर्दनाक हादसा: डंपर चालक ने निर्माणाधीन सड़क पर सो रहे मजदूर पर उड़ेल दी मिट्टी, दबने से हुई मौत, अखिलेश ने दी प्रतिक्रिया

भटहट-बांसस्थान निर्माणाधीन फोरलेन हाइवे पर दलाल चौराहे के पास बुधवार देर रात एक मजदूर की मौत हो गई। थकान के कारण मजदूर निर्माणाधीन सड़क पर डिवाइडर के पास सो गया था। सड़क पर सो रहे मजदूर पर डंपर चालक ने लापरवाही से मिट्टी गिरा दी। इससे मजदूर मिट्टी में जिंदा दब गया और उसकी मौत हो गई। दरअसल, बुधवार देर रात में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान डंपर चालक ने बिना किसी सावधानी या देख-रेख के मिट्टी गिरा दी, जिससे सोया हुआ मजदूर पूरी तरह मिट्टी में दब गया।