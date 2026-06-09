Elder Brother Shot Younger Brother: मां के ब्रह्मभोज में खर्च को लेकर विवाद, बड़े भाई ने छोटे को तमंचे से सीने में मारी गोली, मौत

गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में खून के रिश्ता ने ही खून बहा दिया, यहां मां की मौत के बाद ब्रह्मभोज कराने कोई लेकर दो भाइयों में हुए विवाद में एक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को बड़की रेवतहिया गांव में मां के ब्रह्मभोज को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई, जबकि परिवार में मातम पसरा है।