गोरखपुर में प्रेमी ने रात में नाबालिग प्रेमिका को मिलने बुलाकर ज्यादती की, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस

प्रेमी ने बाद में लड़की का वीडियो उसके मोबाइल पर भेज दिया। वीडियो देखते ही लड़की के होश उड़ गए। इसके बाद प्रेमी इसी वीडियो को माध्यम बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। जब बात बढ़ गई, तब पीड़िता ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। इसके बाद रविवार को सहजनवा थाने में तहरीर दी गई। तहरीर मिलने पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी आशीष निषाद, उसके दोनों दोस्तों दीपक और आर्यन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।