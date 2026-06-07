गोरखपुर: बेटे को जन्म देने के बाद महिला की मौत, परिजनों ने CHC पर काटा हंगामा, पुलिस ने नर्स को हिरासत में लिया

डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर रहे परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। हंगामे की सूचना पर चौरी चौरा विधायक ई. सरवन निषाद भी मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कराते हुए CHC अधीक्षक से बात की। इसके बाद सीएमओ से भी फोन पर बात करके मामले की जांच करके कार्रवाई करने के लिए कहा। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने रात में डयूटी पर तैनात नर्स को हिरासत में ले लिया है। नर्स को थाने लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। इधर विधायक ने CHC अधीक्षक से बात कर के कारवाई का आश्वासन दिया।