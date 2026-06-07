7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर: बेटे को जन्म देने के बाद महिला की मौत, परिजनों ने CHC पर काटा हंगामा, पुलिस ने नर्स को हिरासत में लिया

Gorakhpur News: गोरखपुर के CHC चौरीचौरा में आपरेशन के बाद एक प्रसूता की रविवार को मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने CHC पर शव रखकर जमकर हंगामा काटा।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jun 07, 2026

Up news, gorakhpur news

अस्पताल में डिलिवरी के बाद प्रसूता की मौत (सोर्स: पत्रिका)

गोरखपुर के चौरी चौरा सीएचसी पर रविवार सुबह उस समय हंगामा होने लगा, जब वहां एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। परिजन बेटा होने की खुशी भी नहीं मना किए, महिला की मौत से नाराज परिजन सीएचसी का घेराव कर हंगामा करने लगे। इसके बाद बाद चौरी चौरा थाना पुलिस के साथ ही CO ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुट गए।

हंगामे की सूचना पर पहुंचे MLA सरवन निषाद

डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर रहे परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। हंगामे की सूचना पर चौरी चौरा विधायक ई. सरवन निषाद भी मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कराते हुए CHC अधीक्षक से बात की। इसके बाद सीएमओ से भी फोन पर बात करके मामले की जांच करके कार्रवाई करने के लिए कहा। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने रात में डयूटी पर तैनात नर्स को हिरासत में ले लिया है। नर्स को थाने लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। इधर विधायक ने CHC अधीक्षक से बात कर के कारवाई का आश्वासन दिया।

डिलीवरी के दौरान हुआ बेटा

जानकारी के मुताबिक देवरिया जिले के एकौना थानाक्षेत्र के ग्राम बेलवा दुबौली के देव निषाद की पत्नी नीलम निषाद अपने मायके चौरीचौरा थानाक्षेत्र के ग्राम चौरी खास में आई थी। शनिवार को नीलम को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर पति देव सीएचसी चौरीचौरा लेकर आया। यहां एडमिट कर डाक्टरों से नीलम का आपरेशन से प्रसव कराया। नीलम को आपरेशन से पहला लड़का पैदा हुआ तो परिवार में खुशी की लहर फैल गई। बाद में नीलम की तबीयत बिगड़ गई।

डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

मृतक महिला के पति देव व भाई रितेश ने डॉक्टर पर आपरेशन के बाद उपचार में लापरवाही करने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रात में डॉक्टर सीएचसी पर नहीं थे, जिससे कि उसे उपचार नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई। कार्रवाई की मांग को लेकर महिला के परिजन सुबह 5 बजे सीएचसी के बाहर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे।

परिजनों ने बताया कि अभी डेढ़ साल पहले ही शादी हुई थी और बेटा देने के बाद भी भगवान ने मां को छीन लिया। वहीं CHC अधीक्षक डॉ. सर्वजीत प्रसाद ने बताया कि महिला का आपरेशन सफल हुआ, लेकिन बाद में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। परिजनों की शिकायत पर जांच की जा रही है।

इश्क की ऐसी सजा: प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, भाई ने दोस्तों संग मिलकर बनाया बंधक

ये भी पढ़ें
moradabad youth kidnapped beaten girlfriend meeting case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 06:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर: बेटे को जन्म देने के बाद महिला की मौत, परिजनों ने CHC पर काटा हंगामा, पुलिस ने नर्स को हिरासत में लिया

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खाने में बाल खाने की आदत; बचपन से खाती थी 7 साल की बच्ची; डॉक्टर्स ने सर्जरी कर निकाला बाहर, गोरखपुर का मामला

7 year old girl found with clump of hair in her stomach doctors operated to save life gorakhpur news
गोरखपुर

हेलो! तुम्हारे पापा चरस और स्मैक के साथ पकड़े गए हैं…सबूत के लिए यह वीडियो देखो और युवती से ऐंठ लिए पैसे

Cyber Fraud
गोरखपुर

गोरखपुर में दो युवक नदी में डूबे: रीलबाजी की खुमारी ने ली जान, पुलिस ने बरामद किए शव

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

पिता ने दही में जहर घोलकर ली दो मासूम बच्चों की जान, उजाड़ दिया हंसता-खेलता परिवार

gorakhpur father poisoned children in curd two dead
गोरखपुर

UP Police Constable Exam: सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, 44 केंद्रों पर 3 दिन में 1.16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

Preparations for the police recruitment exam are complete.
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.