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गाज़ियाबाद

16वीं मंजिल से गिरकर युवती की मौत, शरीर पर नहीं थे कपड़े, परिवार ने हत्या की जताई आशंका

गाजियाबाद के इंद्रापुरम स्थित जयपुरिया सनराइज ग्रीन सोसाइटी में 16वीं मंजिल से गिरकर एक युवती की मौत हो गई।

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गाज़ियाबाद

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Anuj Singh

Apr 07, 2026

16वीं मंजिल से गिरकर युवती की मौत

16वीं मंजिल से गिरकर युवती की मौत

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में स्थित जयपुरिया सनराइज ग्रीन सोसाइटी में एक युवती की गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती सोसाइटी की16वीं मंजिल से नीचे गिर गई। गिरते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना काफी चौंकाने वाली है और पूरे इलाके में सदमा पहुंचाने वाली रही। युवती सोसाइटी में काम करने वाली एक प्रेस करने वाली महिला की बेटी थी। वह अपनी मां के साथ सोसाइटी में रहती थी। मां रोजाना सोसाइटी के घरों में कपड़े प्रेस करके पैसे कमाती थी। युवती की उम्र अभी युवावस्था की थी। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी और वे मेहनत करके अपना गुजारा चलाते थे।

घटना स्थल पर मचा हंगामा

जैसे ही युवती गिरकर नीचे गिरी, सोसाइटी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। देखने वाले लोग सदमे में थे। बताया जा रहा है कि युवती के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। कुछ लोग चीखने-चिल्लाने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस को फोन किया गया। पुलिस की टीम जल्दी ही घटनास्थल पर पहुंच गई। परिजनों ने घटना की खबर सुनकर मौके पर पहुंचकर काफी हंगामा किया। वे गुस्से में थे और सोसाइटी प्रशासन तथा सुरक्षा व्यवस्था पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। परिजनों का कहना था कि ऊंची मंजिलों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और जांच का पूरा भरोसा दिलाया।

पुलिस की जांच शुरू

पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज से पता चल सकता है कि युवती अकेली थी या कोई और भी वहां था। अभी यह साफ नहीं हो सका है कि यह दुर्घटना थी या कोई और कारण था। क्या युवती संयोग से गिर गई, या कोई अन्य वजह थी, इसकी जांच चल रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है। परिवार के सदस्यों और सोसाइटी के अन्य लोगों से भी बयान लिए जा रहे हैं।

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Published on:

07 Apr 2026 01:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / 16वीं मंजिल से गिरकर युवती की मौत, शरीर पर नहीं थे कपड़े, परिवार ने हत्या की जताई आशंका

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