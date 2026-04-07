16वीं मंजिल से गिरकर युवती की मौत, शरीर पर नहीं थे कपड़े, परिवार ने हत्या की जताई आशंका

जैसे ही युवती गिरकर नीचे गिरी, सोसाइटी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। देखने वाले लोग सदमे में थे। बताया जा रहा है कि युवती के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। कुछ लोग चीखने-चिल्लाने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस को फोन किया गया। पुलिस की टीम जल्दी ही घटनास्थल पर पहुंच गई। परिजनों ने घटना की खबर सुनकर मौके पर पहुंचकर काफी हंगामा किया। वे गुस्से में थे और सोसाइटी प्रशासन तथा सुरक्षा व्यवस्था पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। परिजनों का कहना था कि ऊंची मंजिलों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और जांच का पूरा भरोसा दिलाया।