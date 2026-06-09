गाजियाबाद में ‘टि्वशा शर्मा’ जैसा हत्याकांड, शादी के 6 महीने बाद रेलिंग से लटका मिला नव विवाहिता का शव

Ghaziabad Dowry Death Case: दिल्ली से सटे गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके से टि्वशा शर्मा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहां शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही एक 28 साल की पढ़ी-लिखी महिला की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। उसका शव घर की तीसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला। लड़की के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए पति और सास-ससुर को हिरासत में ले लिया है।