7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

‘किसी के बाप में दम नहीं, जो नमाज रोक दे’, सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में भड़काऊ बयान देने वाला पूर्व सपा नेता गिरफ्तार

Ghaziabad Namaz Controversy: गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद माहौल के बीच पूर्व सपा नेता मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Harshita Saini

Jun 07, 2026

Mohammad Imran Arrested

सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में भड़काऊ बयान देने वाला पूर्व सपा नेता गिरफ्तार

Mohammad Imran Arrested: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या हत्याकांड के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा है। प्रशासन लगातार इलाके में नजर बनाए हुए है। इसी बीच जुम्मे की नमाज के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में पूर्व सपा नेता मोहम्मद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इमरान का एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसमें वह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं, जो हमारी नमाज रोक दे। पुलिस ने इसे भड़काऊ बयान मानते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। मामले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

जुम्मे की नमाज के दौरान दिए गए बयान से बढ़ा विवाद

विवाद उस समय शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में मोहम्मद इमरान कथित तौर पर धार्मिक आयोजन के दौरान बयान देते नजर आए। स्थानीय लोगों के बीच यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया और देखते ही देखते इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंच गई। अधिकारियों ने वीडियो की जांच शुरू की और शुरुआती पड़ताल में इसे संवेदनशील माहौल में दिया गया बयान मानते हुए मामले को गंभीरता से लिया। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई का फैसला किया।

गश्त कर रही पुलिस ने मौके पर ही संभाला मामला

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इलाके में पहले से ही अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू थी और लगातार गश्त की जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों की भीड़ और तेज आवाज में हो रही बयानबाजी की सूचना मिली। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों का कहना है कि माहौल को बिगड़ने से रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया गया।

कौन है मोहम्मद इमरान?

मोहम्मद इमरान खोड़ा इलाके की स्थानीय राजनीति में जाना-पहचाना नाम रहा है। वह पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। बाद में उन्होंने सपा छोड़ दी और नगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम से टिकट मांगने की कोशिश की, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मामला सामने आने के बाद AIMIM के स्थानीय नेताओं ने साफ कर दिया कि मोहम्मद इमरान का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। उनका कहना है कि इमरान पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं हैं और न ही उनके पास कोई जिम्मेदारी है।

आपको बता दें कि यह बयान उस समय दिया गया जब कुछ दिन पहले ही एक मुस्लिम समुदाय के नाबालिग ने बकरीद के दिन सूर्या नाम के हिंदू युवक की हत्या की थी। जानकारी के अनुसार उन दोनों के बीच बाइक चलाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन बदला लेने के चक्कर में विवाद इतना बढ़ गया कि नाबालिग ने अपने पिता और दोस्तों के साथ मिलकर सूर्या की चाकू घोपकर हत्या कर दी।

सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा में बड़ा एक्शन, तीन अवैध मदरसे होंगे सील, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी

ये भी पढ़ें
Surya Murder Case Action

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

up crime news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 06:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / ‘किसी के बाप में दम नहीं, जो नमाज रोक दे’, सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में भड़काऊ बयान देने वाला पूर्व सपा नेता गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दूसरे समुदाय के युवक संग होटल में मिलने गई थी युवती, फंदे से लटकी मिली लाश, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव

Ghaziabad Crime News
गाज़ियाबाद

मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान, बोले-आतंकवाद सिखाने वाले मदरसों को किया जाएगा ध्वस्त

minister dharampal singh big statement saying that madrasas teaching terrorism will be demolished ghaziabad
गाज़ियाबाद

Surya Murder Case: ‘योगी जी! अपराधियों का मनोबल तोड़ दीजिए’, सूर्या के परिजनों से मिलीं बृजभूषण की बेटी शालिनी, मुख्यमंत्री से कर दी बड़ी मांग

Surya Chauhan murder case Update, Brij Bhushan Singh daughter Shalini Singh, Khoda colony tension, UP Police
गाज़ियाबाद

सूर्या के परिजनों से मिलीं बृजभूषण शरण सिंह की बेटी, बोलीं- सरकार से पहले हमने नौकरी का ऑफर दिया

Job Offer to Surya Brother
गाज़ियाबाद

‘हाफ से लेकर फुल तक’, सूर्या हत्याकांड के बाद चर्चा में आए ‘सिंघम‘ IPS धवल जायसवाल ने बिना कोचिंग के UPSC किया था क्रैक, 2 बड़े किस्से

ips dhawal jaiswal who rose to prominence after surya murder case cracked upsc without coaching 2 stories
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.