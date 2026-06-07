‘किसी के बाप में दम नहीं, जो नमाज रोक दे’, सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में भड़काऊ बयान देने वाला पूर्व सपा नेता गिरफ्तार

Mohammad Imran Arrested: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या हत्याकांड के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा है। प्रशासन लगातार इलाके में नजर बनाए हुए है। इसी बीच जुम्मे की नमाज के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में पूर्व सपा नेता मोहम्मद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इमरान का एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसमें वह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं, जो हमारी नमाज रोक दे। पुलिस ने इसे भड़काऊ बयान मानते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। मामले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।