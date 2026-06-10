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गाज़ियाबाद

सूर्या चौहान हत्याकांड: तेरहवीं पर उमड़ा जनसैलाब, मां ने कहा- आरोपियों को कभी जेल से बाहर न आने दिया जाए

Surya Chauhan Shradhanjali Sabha: गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड की तेरहवीं पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भावुक मां सरोज ने आरोपियों को कड़ी सजा देने और उन्हें कभी जेल से बाहर न आने देने की मांग की।

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गाज़ियाबाद

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Imran Ansari

Jun 10, 2026

Surya Chauhan Murder Case

सूर्या चौहान को श्रद्धांजलि देते लोग, फोटो सोर्स-@vijaypalbjp एक्स

Surya Chauhan Shradhanjali Sabha: गाजियाबाद के खोड़ा में चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद बुधवार को उनकी तेरहवीं पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है और सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। अब तक 400 से अधिक लोग सूर्या चौहान को श्रद्धासुमन अर्पित कर चुके हैं, जबकि कार्यक्रम में 2 से 3 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान सूर्या की मां सरोज भावुक हो गईं और बेटे को याद कर रो पड़ीं। उन्होंने कहा कि वह सरकार और प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन उनकी मांग है कि मामले में गिरफ्तार छहों आरोपी जेल से कभी बाहर न निकलें और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले।

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Published on:

10 Jun 2026 01:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / सूर्या चौहान हत्याकांड: तेरहवीं पर उमड़ा जनसैलाब, मां ने कहा- आरोपियों को कभी जेल से बाहर न आने दिया जाए

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