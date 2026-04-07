‘पठान हूं, गद्दारी नहीं करूंगा…’ दुबई में बैठे आतंकी ‘आकिब’ का वीडियो वायरल, मेरठ कनेक्शन ने मचाया हड़कंप

दुबई में बैठे आकिब खान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की है। उसने लिखा कि हमारा देश है, हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, न ईमान बेचेंगे। आतंकवादी का ठप्पा मत लगाओ। जो गुनहगार है उन्हें पकड़ो। आकिब ने दावा किया कि वह 2019 से दुबई में रह रहा है और गाड़ी चलाकर गुजारा करता है। उसने कहा कि मेरे बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। फंडिंग या लड़के तैयार करने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने किसी की बात कराई तो पुलिस के पास कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए।