आगरा में जिप लाइन से गिरकर 15 साल के बच्चे की मौत, बेल्ट खुली और धड़ाम,VIDEO

कुणाल के पिता पंकज अग्रवाल गांधी नगर, फिरोजाबाद निवासी हैं। परिवार रविवार शाम घूमने के मूड में आगरा आया था। छोटे भाई के साथ कुणाल चौपाटी पर बहुत उत्साहित था। जिप लाइन पर दूसरे बच्चों को झूलते देखकर वह भी उतावला हो गया। माता-पिता ने सोचा होगा कि बेटे को एक अच्छी याद मिल जाएगी, लेकिन यह याद बन गई आखिरी और सबसे दर्दनाक याद। हादसा रविवार शाम करीब 6 बजे का बताया जा रहा है।