आगरा में तीन मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह गिरी, मचा हड़कंप

Three-storey building collapsed in Agra: आगरा में तीन मंजिला शोरूम ताश के पत्ते की तरह गिर गई। इस दौरान काफी जोर की आवाज आई। तीन मंजिला शोरूम का मालवा सड़क पर आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थिति को संभाला।‌ शोरूम मालिक से घटना की जानकारी की। शोरूम गिरने की घटना रात में हुई है वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दिन में काफी चहल पहल रहती है। यहां पर बड़ी-बड़ी दुकानें भी हैं। शोरूम की बिल्डिंग काफी जर्जर हो गई थी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई। आने जाने का रास्ता भी पूरी तरह बंद हो चुका था, मालवा सड़क पर भी थोड़ा पड़ा था। मामला कोतवाली क्षेत्र का है।