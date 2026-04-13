सुहागरात पर दुल्हन ने रख दी ऐसी शर्त… पति के पैरों तले खिसक गई जमीन, सन्न रह गए परिजन

जब परिवार ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार किया। तो माहौल अचानक बिगड़ गया। आरोप है कि दुल्हन ने घर में हंगामा शुरू कर दिया और अपने मायके वालों को बुला लिया। कुछ ही देर में दुल्हन के परिजन भी वहां पहुंच गए। और मामला और ज्यादा गरम हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि दुल्हन पक्ष के लोग जबरदस्ती घर में घुस आए। बाहर से ताला लगा दिया और पूरे परिवार को अंदर ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने घर में लगी पीएनजी गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचाया। जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। परिवार ने किसी तरह शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया और अपनी जान बचाई।