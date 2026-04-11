आगरा में सड़क के बीच बनी मजार पर बवाल, ट्रैफिक जाम से जनता परेशान, कोर्ट पहुंचा मामला

इससे पहले 19 जनवरी 2026 को कुंवर अजय तोमर ने धारा 80 सीपीसी के तहत प्रशासन को नोटिस भेजा था। इसमें 60 दिन के अंदर मजार और दरगाह हटाने की मांग की गई थी। लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला और न ही कोई कार्रवाई हुई। इसके बाद उन्होंने अपने वकील शिव आधार सिंह तोमर के जरिए अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में याचिका दायर कर दी। याचिका में दोनों मजारों को ध्वस्त करने की मांग की गई है। न्यायाधीश श्वेत्शा चंद्रा की अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने आगरा के जिलाधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को समन भेजा है। सभी पक्षों को 11 मई 2026 को खुद या अपने वकील के जरिए अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।