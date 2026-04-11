बहू की चीखों से भी नहीं पिघला सनकी ससुर, दहेज के लिए घसीट-घसीटकर पीटा, प्राइवेट पार्ट पर भी हमला

शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 2 बजे पीड़िता अपने भाई और भाभी के साथ मायके से ससुराल पहुंची। जैसे ही वह घर के अंदर गई, ससुर गुस्से में भड़क उठे। उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। पीड़िता की भाभी और पड़ोसियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ससुर ने उन्हें भी धमकी दी कि कोई बीच में आएगा तो उसे भी नहीं बख्शेंगे। इस दौरान पीड़िता का पति घर पर नहीं था। ससुर ने बहू को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा, कपड़े फाड़ दिए और प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया। फिर बाल पकड़कर उसे सड़क तक घसीटा। पीड़िता की 5 साल की छोटी बेटी भी है। उसने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं।