घर में गुप्त कैमरे से रिकॉर्डिंग का खुलासा, देवर रखता था भाभी की हरकतों पर नजर, क्या है पूरा मामला

महिला के अनुसार, 12 दिसंबर 2025 को उसे अपने दोनों छोटे बेटों के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। उस समय दो माह के रियांश की तबीयत गंभीर बताई गई, लेकिन ससुराल पक्ष ने इलाज नहीं कराया। बाद में मायके पक्ष ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार का पूरा खर्च उठाया। पीड़िता का यह भी कहना है कि विवाह के समय दिया गया दान-दहेज और उसका स्त्रीधन अभी भी ससुराल पक्ष के पास है, जिसे लौटाने से इनकार किया जा रहा है। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लगाए गए सभी आरोपों की पुष्टि की जा रही है।