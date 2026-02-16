रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले लॉरेंस गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार, सभी UP के रहने वाले

हमले के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक कथित स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, जिसमें इस वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग से जुड़े नामों द्वारा लेने का दावा किया गया था। पोस्ट में धमकी दी गई थी कि यह केवल “ट्रेलर” है और भविष्य में घर के अंदर तक हमला किया जा सकता है। साथ ही बॉलीवुड के अन्य लोगों को भी चेतावनी दी गई थी। हालांकि, इस वायरल पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।