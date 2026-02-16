16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

शादी से 24 घंटे पहले उठी अर्थी: दूल्हे संग दोस्त की चली गई जान, जहां बज रही थी शहनाई वहां मची चीख- पुकार

आगरा- इटावा स्टेट हाईवे पर दर्दनाक हादसे ने एक परिवार को जीवन भर के लिए दर्द दे दिया। इस दुर्घटना में शादी से 24 घंटे पहले दूल्हे और उसके साथी की दर्दनाक मौत हो गई। जिस घर से बारात निकालनी थी। वहां आज दूल्हे की अर्थी उठने से पूरा गांव रो पड़ा।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Feb 16, 2026

Accident

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

आगरा-इटावा स्टेट हाईवे पर रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने दो युवकों की जिंदगी छीन ली। हादसे में 21 वर्षीय जितेन्द्र, जिसकी अगले ही दिन लग्न की रस्म थी। और उसके 16 वर्षीय साथी सचिन की मौत हो गई। शादी की तैयारी के बीच एक झटके में सारी खुशियां मातम में बदल गई।

रविवार देर रात बाह क्षेत्र में नरहौली और जरार के बीच स्थित एक ढाबे के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ। आम का पुरा गांव का रहने वाला जितेन्द्र अपने छोटे दोस्त सचिन के साथ बाइक से जरार की ओर जा रहा था। तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक उछलकर सड़क पर दूर तक घिसटते चले गए। मौके पर चीख-पुकार मच गई।

हादसे के बाद कर चालक वाहन समेत फरार हो गया, जिस घर में बज रही थी शहनाई वहां पसरा सन्नाटा

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस हादसे ने दो परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। जितेन्द्र की 17 फरवरी को लग्न की रस्म होनी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। कार्ड बंट चुके थे। रिश्तेदार आने लगे थे। पिता शेर सिंह, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं। बड़े बेटे की शादी को लेकर बेहद खुश थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस घर में शहनाई बज रही थी। वहां अब सन्नाटा पसरा है।

शादी का कार्ड बांटकर वापस लौटते समय हुआ हादसा

दूसरी ओर, सचिन पांच भाइयों में सबसे छोटा था। वह जामनगर में हलवाई का काम करता था। परिवार की आर्थिक मदद करता था। उसके पिता हरगोविंद मेहनत मजदूरी कर घर चलाते हैं। सचिन के भाई ने ही जितेन्द्र का रिश्ता तय कराने में मदद की थी। रविवार को जितेन्द्र शादी का कार्ड देने भाऊ पुरा आया था। दोनों साथ निकले और मौत ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। एक पल में दो घरों के सपने टूट गए। शादी की खुशियां चंद मिनटों में मातम में बदल गईं। गांव में हर आंख नम है और हर जुबान पर यही सवाल—आखिर इन दो मासूम जिंदगियों का कसूर क्या था?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 11:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / शादी से 24 घंटे पहले उठी अर्थी: दूल्हे संग दोस्त की चली गई जान, जहां बज रही थी शहनाई वहां मची चीख- पुकार

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ताजमहल को गोमूत्र से शुद्ध करने की योजना फेल: हिंदू संगठन के पदाधिकारी को थाने ले गई पुलिस

गोमूत्र लेकर जाते हिंदू संगठन के कार्यकर्ता को रोकते पुलिस, फोटो सोर्स- पत्रिका
आगरा

भाभी का देवर से अवैध संबंध, पकड़े जाने पर पति का किया कत्ल, बचने के लिए दिखाया सुसाइड

आगरा में देवर-भाभी के राज ने ली पति की जान
आगरा

Taj Mahal Controversy: महाशिवरात्रि पर ताजमहल- तेजोमहल खोलने की उठी मांग…क्या है इतिहास, किन तर्कों पर खड़ा हुआ यह विवाद?

Mahashivratri free entry Taj Mahal
आगरा

सास- दामाद के कारनामे जानकर पुलिस भी रह गई दंग, सगी बहनों के साथ हुई वारदात के बाद खुली पोल

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा

सेक्स रैकेट में शामिल होने से प्रेमिका ने किया इंकार, तो प्रेमी ने गला दबाकर मार डाला, जब सच सामने आया तो पुलिस भी रह गई सन्न

आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.