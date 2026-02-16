शादी से 24 घंटे पहले उठी अर्थी: दूल्हे संग दोस्त की चली गई जान, जहां बज रही थी शहनाई वहां मची चीख- पुकार

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस हादसे ने दो परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। जितेन्द्र की 17 फरवरी को लग्न की रस्म होनी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। कार्ड बंट चुके थे। रिश्तेदार आने लगे थे। पिता शेर सिंह, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं। बड़े बेटे की शादी को लेकर बेहद खुश थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस घर में शहनाई बज रही थी। वहां अब सन्नाटा पसरा है।