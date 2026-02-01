सोला सिविल अस्पताल में मोबाइल ब्लड वैन और नवजातों के वेंटिलेटर का लोकार्पण

Ahmedabad news: शहर के सोला सिविल अस्पताल में केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। इनमें अत्याधुनिक मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन और नियोनेटल वेंटिलेटर शामिल हैं।इन साधनों का उद्देश्य शहर और दूरदराज़ क्षेत्रों में रक्तदान को सुगम बनाना और नवजात शिशुओं को आपातकालीन जीवन रक्षक उपचार उपलब्ध कराना है।