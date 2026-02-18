‘1 हजार में हवलदार, 10 हजार में इंस्पेक्टर और एक लाख में थाना…’ यूजर्स बोले- समाजवादी पार्टी का गुंडा

इसके बाद जगदीशपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बताया कि दामा यादव पहले भी इस तरह के कई वीडियो बना चुका है। पुलिस के अनुसार, उसकी गाड़ी पहले ही सीज की जा चुकी थी, इसके बावजूद वह लगातार सोशल मीडिया पर दबंगई दिखाने वाले वीडियो बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता रहा। मामले पर समाजवादी पार्टी ने भी साफ तौर पर अपना पक्ष रखा है। पार्टी के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कहा कि दामा यादव नाम का कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में उसे कोई नहीं जानता और यह व्यक्ति आगरा का भी नहीं लगता, बल्कि कहीं बाहर का हो सकता है। वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों से कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।