सीतापुर में सपा को बड़ा झटका, 20 साल पुराना कार्यालय खाली करने का नोटिस, सिर्फ 100 रुपए था किराया

वहीं, सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने नगर पालिका के नोटिस को अवैध करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के पास जमीन से जुड़े वैध पट्टे के दस्तावेज मौजूद हैं। छत्रपाल यादव ने कहा कि उन्हें पहले कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई और नोटिस 7 जनवरी को देर रात चिपकाया गया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को जानकारी देने के बाद पार्टी कानूनी जवाब देगी।