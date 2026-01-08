बृजभूषण शरण सिंह को बर्थडे पर मिला 2.5 करोड़ का घोड़ा, खिलाड़ी ने पहनाई सोने की चेन

बृजभूषण शरण सिंह को उनके जन्मदिन पर कंवर रवि चौहान और उनकी पत्नी ने घोड़ा भेंट किया। इस दौरान रवि चौहान ने बताया कि वे हरियाणा के रविंद्रगढ़ के निवासी हैं और वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका घर प्रधानमंत्री आवास के सामने है, जहां अक्सर नेताजी से मुलाकात होती रहती है। उनकी पत्नी के घोड़े भी वहीं रखे जाते हैं। रवि चौहान ने बताया कि दिल्ली में उनके पास करीब 100 घोड़े हैं, जबकि देश और विदेश में भी उनके घोड़े मौजूद हैं। बृजभूषण शरण सिंह के घोड़ों के प्रति प्रेम, सम्मान और लगाव को देखते हुए उन्होंने जन्मदिन पर घोड़ा भेंट करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह सुझाव उनकी पत्नी ने ही दिया था।