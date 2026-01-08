बृजभूषण शरण सिंह को बर्थडे पर मिला 2.5 करोड़ का घोड़ा, खिलाड़ी ने पहनाई सोने की चेन

बृजभूषण शरण सिंह को बर्थडे पर मिला 2.5 करोड़ का घोड़ा, PC- X
गोंडा : भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से पूर्व सांसद बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह ने अपना 69वां जन्मदिन शक्ति प्रदर्शन के साथ मनाया। जन्मदिन के मौके पर वे करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ गोंडा स्थित नंदिनी निकेतन पहुंचे। बृजभूषण सिंह खुली कार में सवार होकर समर्थकों का अभिवादन करते रहे। करीब 10 किलोमीटर के रास्ते में जगह-जगह फूलों की बारिश और स्वागत समारोह आयोजित किए गए। कुछ स्थानों पर बुलडोजर से भी फूल बरसाए गए।
नंदिनी निकेतन पहुंचने के बाद बृजभूषण सिंह ने नंदिनी मंदिर की परिक्रमा की, दंडवत होकर गोमाता का आशीर्वाद लिया। भगवान को चढ़े प्रसाद को चारों उंगलियों से निकालकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वे ‘राष्ट्रकथा महोत्सव मंच’ पहुंचे।
मंच से संबोधन के दौरान बृजभूषण सिंह ने कहा, 'मंच पर सिर्फ साधु रहेंगे। भगवान भी आएं तो उन्हें रोक दिया जाए।'
उनका यह बयान समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बना रहा।
जन्मदिन पर बृजभूषण सिंह को कई खास और महंगे उपहार मिले। हरियाणा से आई एक युवती और उसके भाई ने उन्हें जैकेट भेंट की, जिसे उन्होंने मंच पर ही पहन लिया। उन्होंने कहा, 'मुझे ठंड लग रही थी, माता के आशीर्वाद से जैकेट मिल गई।' हरियाणा की तलवारबाज खिलाड़ी आराधना सोलंकी ने उन्हें सोने की चेन भेंट की। सबसे खास गिफ्ट रहा 2.5 करोड़ रुपये कीमत का घोड़ा, जो लंदन से मंगाया गया है।
यह घोड़ा हरियाणा के कंवर रवि चौहान और उनकी पत्नी संगीता सिंह ने भेंट किया। मंच से परिचय कराते हुए बृजभूषण सिंह ने बताया कि रवि चौहान दिल्ली में रहते हैं और घोड़ों के शौकीन हैं। उनके पास देश-विदेश में सैकड़ों घोड़े हैं। घोड़े की नस्ल थॉरोब्रेड है। मां ‘द गुरखा’ (आयरलैंड), पिता: ‘Dynarock’ (लंदन)।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस नस्ल के घोड़े की कीमत जन्म के समय ही करीब 50 लाख रुपये होती है और रेसिंग में उतरने के बाद इसकी कीमत ढाई करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है।
बृजभूषण शरण सिंह को उनके जन्मदिन पर कंवर रवि चौहान और उनकी पत्नी ने घोड़ा भेंट किया। इस दौरान रवि चौहान ने बताया कि वे हरियाणा के रविंद्रगढ़ के निवासी हैं और वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका घर प्रधानमंत्री आवास के सामने है, जहां अक्सर नेताजी से मुलाकात होती रहती है। उनकी पत्नी के घोड़े भी वहीं रखे जाते हैं। रवि चौहान ने बताया कि दिल्ली में उनके पास करीब 100 घोड़े हैं, जबकि देश और विदेश में भी उनके घोड़े मौजूद हैं। बृजभूषण शरण सिंह के घोड़ों के प्रति प्रेम, सम्मान और लगाव को देखते हुए उन्होंने जन्मदिन पर घोड़ा भेंट करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह सुझाव उनकी पत्नी ने ही दिया था।
घोड़ा भेंट करने वाले कंवर रवि चौहान और उनकी पत्नी का परिचय बृजभूषण शरण सिंह ने मंच से सबसे पहले कराया। उन्होंने बताया कि रवि चौहान के बच्चों का करीब 100 एकड़ में फैला घर है और वे क्षत्रिय समाज से आते हैं। बृजभूषण सिंह ने कहा कि वे उनकी प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास 10 एकड़ में घर है। उन्होंने बताया कि अनीता देवी अपने घोड़े के लिए स्वयं घास काटती हैं और मजदूरों के साथ ट्रैक्टर से घास कटवाती हैं। वे कभी घोड़े पर सवार नहीं होतीं, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं।
बृजभूषण सिंह के जन्मदिन पर करीब 5 लाख लोगों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। ‘राष्ट्रकथा महोत्सव मंच’ के पास 15 बीघा क्षेत्र में पंडाल बनाया गया है।
दरअसल, बृजभूषण सिंह ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 1 से 8 जनवरी तक ‘राष्ट्रकथा’ का आयोजन कराया था। इसका उद्घाटन 42 महंतों ने किया था। जन्मदिन के दिन इसका समापन हुआ।
