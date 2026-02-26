घर से सब्जी लेने निकले युवक का 7 दिन बाद टेढ़ी नदी में मिला शव, परिवार का छिन गया सहारा

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और लोग मृतक की फाइल फोटो
गोंडा जिले के कौड़ियां थाना क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। सात दिन पहले सब्जी लेने घर से निकले 45 वर्षीय संजय का शव रामापुर नदी में मिला। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
गोंडा जिले के कौड़िया थाना के गांव बसभरिया के रहने वाले संजय, पुत्र किशोरी, बीते सप्ताह घर से यह कहकर निकले थे कि वह बाजार से सब्जी लेकर जल्द लौट आएंगे। परिवार को क्या पता था कि यह उनकी आखिरी विदाई होगी। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजन परेशान हो उठे। पहले आसपास तलाश की गई। रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों से पूछताछ की गई। लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए और परिवार की चिंता बढ़ती गई। घर का माहौल मायूसी से भर गया था। पत्नी और बच्चों की आंखें दरवाजे पर टिकी रहतीं। मानो अभी वह मुस्कुराते हुए घर में दाखिल होंगे।
बृहस्पतिवार सुबह गांव के कुछ लोगों ने रामापुर नदी में एक शव को उतराते देखा। यह खबर आग की तरह फैल गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। जब पहचान हुई। तो वह संजय ही थे। यह सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में चीख-पुकार मच गई।
पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी क्राइम इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला डूबने का प्रतीत होता है। लेकिन मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। संजय की असमय मौत से परिवार का सहारा छिन गया है। अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, ताकि इस दुखद घटना की सच्चाई सामने आ सके।
