घर से सब्जी लेने निकले युवक का 7 दिन बाद टेढ़ी नदी में मिला शव, परिवार का छिन गया सहारा

गोंडा जिले के कौड़िया थाना के गांव बसभरिया के रहने वाले संजय, पुत्र किशोरी, बीते सप्ताह घर से यह कहकर निकले थे कि वह बाजार से सब्जी लेकर जल्द लौट आएंगे। परिवार को क्या पता था कि यह उनकी आखिरी विदाई होगी। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजन परेशान हो उठे। पहले आसपास तलाश की गई। रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों से पूछताछ की गई। लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए और परिवार की चिंता बढ़ती गई। घर का माहौल मायूसी से भर गया था। पत्नी और बच्चों की आंखें दरवाजे पर टिकी रहतीं। मानो अभी वह मुस्कुराते हुए घर में दाखिल होंगे।