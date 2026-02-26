नाबालिग बालिका ने बच्ची को दिया जन्म… परिजनों को रो-रो कर बताई पूरी कहानी… आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

पीड़िता के पिता का आरोप है कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री, जो कान से बहरी है। कम समझ रखती है। उसे अमिताभ तिवारी ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता के अनुसार, पूछताछ में बालिका ने कहा कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने किसी को बताया तो उसके परिजनों को जान से मार दिया जाएगा। परिजनों का कहना है कि आरोपी एक ज्योतिषी कॉल सेंटर का संचालक बताया जा रहा है और उसी ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। घटना से आहत पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।