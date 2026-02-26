26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

नाबालिग बालिका ने बच्ची को दिया जन्म… परिजनों को रो-रो कर बताई पूरी कहानी… आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

यूपी के गोंडा जिले में दुष्कर्म की एक घटना का करीब 9 महीने बाद खुलासा हुआ है। जब रेप पीड़िता ने घर पर ही एक बच्ची को जन्म दिया। परिजनों ने जब पूछताछ की तो उसने रो-रो कर पूरी घटना की सच्चाई बताई जिससे परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Feb 26, 2026

कोतवाली करनैलगंज फोटो सोर्स पत्रिका

कोतवाली करनैलगंज फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता मानसिक रूप से कमजोर है। और सुनने में असमर्थ बताई जा रही है। आरोप है कि एक युवक ने उसे डरा-धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के परिजनों के अनुसार, डर और धमकी की वजह से बालिका ने लंबे समय तक इस घटना की जानकारी नहीं दी। मामला तब सामने आया जब 22 फरवरी को नाबालिग ने घर पर ही एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद उसने परिजनों को रो-रो कर पूरी घटना की जानकारी दी।

आरोपी धमकी देता रहा यदि किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा

पीड़िता के पिता का आरोप है कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री, जो कान से बहरी है। कम समझ रखती है। उसे अमिताभ तिवारी ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता के अनुसार, पूछताछ में बालिका ने कहा कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने किसी को बताया तो उसके परिजनों को जान से मार दिया जाएगा। परिजनों का कहना है कि आरोपी एक ज्योतिषी कॉल सेंटर का संचालक बताया जा रहा है और उसी ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। घटना से आहत पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

सीओ बोले- केस दर्ज कर मेडिकल कराया जा रहा

क्षेत्राधिकारी करनैलगंज अभिषेक ने बताया कि कोतवाली पुलिस को पिता ने सूचना दी कि उसके बेटी की उम्र 15 वर्ष है। वह गर्भवती हो गई थी। उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। इस बात से परिवार के लोग अनभिज्ञ थे। पिता की लिखित तहरीर पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण के बाद अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 11:44 am

Published on:

26 Feb 2026 11:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / नाबालिग बालिका ने बच्ची को दिया जन्म… परिजनों को रो-रो कर बताई पूरी कहानी… आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्लीज पापा आ के ले जाओ…फोन तोड़ दिया नहीं तो हमें मार डालेगा… मौत से पहले महिला का रोते हुए वीडियो वायरल

मृतक महिला की फाइल फोटो गिरफ्तार आरोपी
गोंडा

9 लाख के एस्टीमेट की फाइल विभाग में पेंडिंग, इधर लाइनमैन ने बना दी 11 केवीए की लाइन, पोल खुली तो जांच के आदेश

मुख्य अभियंता तथा विद्युत लाइन फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

पति से वीडियो कॉल पर बात करते-करते फंदे से झूल गई पत्नी… बेंगलुरु से मोबाइल स्क्रीन पर सब कुछ देखता रह गया पति

मृतका की फाइल फोटो घटनास्थल पर मौजूद पुलिस सोर्स परिजन और विभाग
गोंडा

हाईकोर्ट अधिवक्ता की हत्या के मामले वकीलों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन से की ये मांग… 24 घंटे में तीन आरोपी गिरफ्तार

एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन करते अधिवक्ता फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

हाईकोर्ट अधिवक्ता हत्याकांड का लाइव वीडियो आया सामने जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष.. खून के रिश्ते हुए तार तार

फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.