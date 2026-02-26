नाबालिग बालिका ने बच्ची को दिया जन्म… परिजनों को रो-रो कर बताई पूरी कहानी… आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

कोतवाली करनैलगंज फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा जिले के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता मानसिक रूप से कमजोर है। और सुनने में असमर्थ बताई जा रही है। आरोप है कि एक युवक ने उसे डरा-धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता के परिजनों के अनुसार, डर और धमकी की वजह से बालिका ने लंबे समय तक इस घटना की जानकारी नहीं दी। मामला तब सामने आया जब 22 फरवरी को नाबालिग ने घर पर ही एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद उसने परिजनों को रो-रो कर पूरी घटना की जानकारी दी।
पीड़िता के पिता का आरोप है कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री, जो कान से बहरी है। कम समझ रखती है। उसे अमिताभ तिवारी ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता के अनुसार, पूछताछ में बालिका ने कहा कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने किसी को बताया तो उसके परिजनों को जान से मार दिया जाएगा। परिजनों का कहना है कि आरोपी एक ज्योतिषी कॉल सेंटर का संचालक बताया जा रहा है और उसी ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। घटना से आहत पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
क्षेत्राधिकारी करनैलगंज अभिषेक ने बताया कि कोतवाली पुलिस को पिता ने सूचना दी कि उसके बेटी की उम्र 15 वर्ष है। वह गर्भवती हो गई थी। उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। इस बात से परिवार के लोग अनभिज्ञ थे। पिता की लिखित तहरीर पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण के बाद अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
