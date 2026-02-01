Gonda accident: खुशियों के बीच छाया मातम: बंदरों को बचाने में गई दादी की जान, मासूम जिंदगी से जूझ रहा

Gonda accident: गोंडा जिले के मनकापुर के टिकरी जंगल के पास हुआ यह हादसा परिवार को गहरा शोक दे गया। शहर के पटेल नगर की रहने वाली 65 वर्षीय लक्ष्मी देवी अपने परिवार के साथ कार से फैजाबाद गई थीं। वे अपने एक वर्षीय पोते की दवा कराकर घर लौट रही थीं। रास्ते में रुदापुर सम्मय मंदिर के पास अचानक सड़क पर बंदरों का झुंड आ गया। ड्राइवर ने बंदरों को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाया। कार को मोड़ने की कोशिश की। लेकिन वाहन अनियंत्रित हो गया। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में लक्ष्मी देवी को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।