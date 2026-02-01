Gonda accident: खुशियों के बीच छाया मातम: बंदरों को बचाने में गई दादी की जान, मासूम जिंदगी से जूझ रहा

दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त कार फोटो सोर्स पत्रिका
Gonda accident: गोंडा जिले के मनकापुर क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं। टिकरी जंगल के पास बंदरों के झुंड को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में दादी की मौत हो गई। जबकि एक वर्षीय पोता गंभीर रूप से घायल है।
Gonda accident: गोंडा जिले के मनकापुर के टिकरी जंगल के पास हुआ यह हादसा परिवार को गहरा शोक दे गया। शहर के पटेल नगर की रहने वाली 65 वर्षीय लक्ष्मी देवी अपने परिवार के साथ कार से फैजाबाद गई थीं। वे अपने एक वर्षीय पोते की दवा कराकर घर लौट रही थीं। रास्ते में रुदापुर सम्मय मंदिर के पास अचानक सड़क पर बंदरों का झुंड आ गया। ड्राइवर ने बंदरों को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाया। कार को मोड़ने की कोशिश की। लेकिन वाहन अनियंत्रित हो गया। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में लक्ष्मी देवी को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
उनका एक वर्षीय पोता भी गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अभी 20 फरवरी को ही घर में शादी की खुशियां गूंजी थीं। लेकिन कुछ ही दिनों में उसी घर मातम छा गया। पूरे मोहल्ले में शोक की लहर है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
