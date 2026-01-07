चौकीदरवा कायर बा… गाने वाली नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

पहलगाम की एक घटना पर नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसी पोस्ट को लेकर कवि अभय निर्भीक ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस केस में नेहा सिंह राठौर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नेहा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी खुशी जाहिर की है।