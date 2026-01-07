चौकीदरवा कायर बा… गाने वाली नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, PC- @nehafolksinger
नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और मामले की शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा कि नेहा राठौर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने राठौर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद गाना गाया था, 'चौकीदरवा कायर बा…। इस गाने के बाद ही नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ और वाराणसी में FIR दर्ज हुई थीं।
लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने नेहा को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था। उस समय नेहा ने तबीयत का हवाला दिया था। इसके बाद दोबारा मिले नोटिस पर 3 जनवरी की रात नेहा पति के साथ कोतवाली पहुंचीं थीं।
पहलगाम की एक घटना पर नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसी पोस्ट को लेकर कवि अभय निर्भीक ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस केस में नेहा सिंह राठौर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नेहा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी खुशी जाहिर की है।
