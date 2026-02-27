होली पर जो रंग न खेलें वह घरों से बाहर न निकले…यह मस्ती का त्यौहार एएसपी का बयान वायरल, लोगों ने दी प्रतिक्रिया

उन्होंने कहा कि रंग डालते समय लोग “बुरा न मानो, होली है” कहते हैं। और शाम तक सभी लोग गले मिलकर त्योहार समाप्त करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को रंग से परहेज है। तो बेहतर है कि वह उस दिन घर में ही रहे।

एएसपी ने समझाया कि होली खुशियों और उत्साह का त्योहार है। कुछ लोग ज्यादा उत्साह में आ जाते हैं। जिन्हें मौके पर समझाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से भी अपील की कि आपसी भाईचारा बनाए रखें। कहा कि शाम को रोजा खोलने के समय यदि कोई गुजिया खिलाए तो उसे स्वीकार करें।