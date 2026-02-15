Sitapur: पुलिस कार्रवाई से नाराज भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी थाने में धरने पर

जानकारी के अनुसार, विधायक ज्ञान तिवारी एक प्रकरण में पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने से असंतुष्ट थे। उनका आरोप था कि पुलिस शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रही है और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में देरी हो रही है। इसी नाराजगी के चलते वे सीधे थाने पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान विधायक ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर वे लगातार प्रशासन से संवाद कर रहे हैं, लेकिन यदि पुलिस ही सुनवाई न करे तो जनप्रतिनिधि को सड़क पर उतरना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।