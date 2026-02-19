मौत के आखिरी 30 सेकंड, चीखते रहे भाई-भाभी… और छोटा चलाता रहा चाकू, एक ही घर में डबल मर्डर

कहासुनी कुछ ही पलों में मारपीट में बदल गई… और फिर शुरू हुआ मौत का वह आधा मिनट, जिसने पूरा परिवार खत्म कर दिया।बताया जा रहा है कि गुस्से में श्यामू ने पास रखा चाकू उठा लिया और बड़े भाई हरीश पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। पेट और शरीर के कई हिस्सों पर वार होते ही हरीश जमीन पर गिर पड़े।चीख पुकार पर हरीश की पत्नी पूनम (38) पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। खून से लथपथ होकर पूनम गिर पड़ी। शोर सुनकर हरीश का सबसे छोटा भाई रामू ने अपने बड़े भाई श्यामू को रोकने का प्रयास किया तो उसने रामू पर भी चाकू से वार कर दिया।