Agra Accident: बेकाबू ट्रक ने महिला को कुचला, पीछे से आए कई वाहनों ने क्षत-विक्षत किया शव, नहीं हो सकी शिनाख्त

Agra Accident: बेकाबू ट्रक ने महिला को कुचला | Image Video Grab
Agra Firozabad Accident: मंगलवार रात करीब 10:30 बजे आगरा-फिरोजाबाद हाईवे पर थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के सैय्यद कट के पास दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सड़क पार कर रही एक अज्ञात महिला तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का पहिया महिला के ऊपर से गुजर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद महिला का शव सड़क पर ही पड़ा रह गया, जिससे हाईवे पर चल रहे वाहनों को कुछ समय के लिए भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ा।
हादसे के बाद भी हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों का सिलसिला नहीं रुका। अंधेरे और लापरवाही के चलते एक के बाद एक कई ट्रक और भारी वाहन महिला के शव के ऊपर से गुजरते चले गए। इससे शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और सड़क पर खून फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किसी भी चालक ने वाहन रोकने की कोशिश नहीं की। यह दृश्य देखकर राहगीरों का कलेजा कांप उठा और कई लोगों की आंखें भर आईं।
प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि महिला ट्रांस यमुना फेज-1 से फेज-2 की ओर हाईवे पार कर रही थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ीं, रामबाग की ओर से फिरोजाबाद की तरफ आ रहा तेज रफ्तार ट्रक उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। ट्रक के पीछे आ रहे अन्य भारी वाहन भी नहीं रुके और लगातार शव के ऊपर से गुजरते रहे। लोगों ने बताया कि हादसे के बाद कुछ पल के लिए सड़क पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन रात का समय होने के कारण मदद तुरंत नहीं पहुंच पाई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सड़क पर फैले शव के अवशेषों को बमुश्किल एकत्र कर मृतका की साड़ी में रखवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव पूरी तरह कुचल जाने के कारण महिला की पहचान नहीं हो सकी है। चेहरा और शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से पहचान कर पाना मुश्किल हो गया। पुलिस आसपास के इलाकों में जानकारी जुटा रही है और संभावित परिजनों की तलाश की जा रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सैय्यद कट पर लोग अक्सर हाईवे पार करते हैं। रेलिंग के बीच बनी अवैध जगह से लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं। यह हादसा भी उसी खतरनाक कट का नतीजा बताया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि कई बार चेतावनी और हादसों के बाद भी यहां से गुजरने की आदत नहीं बदली गई है। हाईवे पर बने ऐसे अवैध कट आए दिन जानलेवा साबित हो रहे हैं।
क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहां पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। रेलिंग के बीच से लोगों का गुजरना अब आम बात हो गई है। हादसों के बावजूद लोग जोखिम उठाते हैं और तेज रफ्तार वाहनों के बीच से सड़क पार करते हैं। पुलिस ने अवैध कट बंद कराने का दावा किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।
हादसे में जान गंवाने वाली महिला कौन थीं और कहां से आई थीं, इस बारे में देर रात तक कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी। पुलिस टीम आसपास के मोहल्लों और बस्तियों में पूछताछ कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि महिला किसी जरूरी काम से कहीं जा रही होंगी और जल्दबाजी में हाईवे पार करते समय हादसे का शिकार हो गईं। पुलिस परिजनों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि मृतका की पहचान हो सके।
