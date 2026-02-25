Agra Accident: बेकाबू ट्रक ने महिला को कुचला, पीछे से आए कई वाहनों ने क्षत-विक्षत किया शव, नहीं हो सकी शिनाख्त

Agra Firozabad Accident: मंगलवार रात करीब 10:30 बजे आगरा-फिरोजाबाद हाईवे पर थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के सैय्यद कट के पास दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सड़क पार कर रही एक अज्ञात महिला तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का पहिया महिला के ऊपर से गुजर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद महिला का शव सड़क पर ही पड़ा रह गया, जिससे हाईवे पर चल रहे वाहनों को कुछ समय के लिए भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ा।