9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

केजीएमयू धर्मांतरण केस में बड़ी गिरफ्तारी, 50 हजार का इनामी आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक दबोचा गया

KGMU से जुड़े बहुचर्चित धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जूनियर महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गर्भपात और धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को 50 हजार के इनाम के साथ गिरफ्तार किया गया है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 09, 2026

KGMU धर्मांतरण प्रकरण में बड़ी कार्रवाई: 50 हजार के इनामी आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Source: Police Media Cell)

KGMU धर्मांतरण प्रकरण में बड़ी कार्रवाई: 50 हजार के इनामी आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Source: Police Media Cell)

KGMU Conversion Case:  किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) से जुड़े बहुचर्चित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न प्रकरण में लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जूनियर महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर बार-बार दुष्कर्म, बिना सहमति गर्भपात और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी डॉ. रमीज उद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी को सर्विलांस सेल पश्चिमी जोन और थाना चौक पुलिस की संयुक्त टीम ने 09 जनवरी 2026 को दोपहर 14:40 बजे लखनऊ सिटी स्टेशन गेट के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी उस समय अपने फ्लैट से सामान निकालने के लिए लखनऊ आया था, तभी मुखबिर और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पुलिस ने उसे दबोच लिया।

कैसे हुई गिरफ्तारी

पुलिस आयुक्त लखनऊ के निर्देश पर वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पश्चिमी जोन के पुलिस उपायुक्त विश्वजीत श्रीवास्तव, अपर पुलिस उपायुक्त धनन्जय सिंह कुशवाहा के निर्देशन और सहायक पुलिस आयुक्त राजकुमार सिंह के मार्गदर्शन में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। थाना चौक प्रभारी निरीक्षक नागेश उपाध्याय के नेतृत्व में सर्विलांस सेल और थाना चौक पुलिस की टीम ने लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी। तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर सटीक रणनीति बनाकर उसे गिरफ्तार किया गया।

क्या है पूरा मामला

यह मामला 23 दिसंबर 2025 को सामने आया था, जब केजीएमयू की एमडी पैथोलॉजी की छात्रा ने थाना चौक में लिखित प्रार्थना पत्र दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीज उद्दीन नायक उर्फ रमीज ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने न केवल उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया, बल्कि बिना उसकी सहमति के गर्भपात भी कराया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी ने उसे मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया।

गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना चौक में मुकदमा संख्या 302/2025 दर्ज किया गया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69, 89, 351(1), धारा 64(2)(ड) धारा 123, 61(2)(क), 115(2), 352 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5(1) के तहत केस दर्ज किया गया।

जांच में सामने आए और भी चौंकाने वाले तथ्य

विवेचना के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि आरोपी ने एक अन्य महिला मेडिकल छात्रा के साथ भी इसी तरह का अपराध किया था। उस मामले में भी दुष्कर्म, गर्भपात और धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने के आरोप सामने आए।
इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के परिजनों ने भी पीड़िता पर दबाव बनाकर उसे आरोपी के पुत्र से निकाह कराने का प्रयास किया। इसके आधार पर पुलिस ने मामले में आरोपी के परिजनों और अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी धाराएं बढ़ाईं।

परिजनों और सहयोगियों की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी

पुलिस ने इससे पहले 05 जनवरी 2026 को सलीमुद्दीन (पिता),खतीजा (माता) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इनके अलावा शारिक खान और सैय्यद जाहिद हसन के नाम भी इस मामले में सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच जारी है।

50 हजार का इनामी था आरोपी

मुख्य आरोपी रमीज मलिक काफी शातिर किस्म का अपराधी बताया जा रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही वह लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी न होने पर संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) द्वारा उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और डिजिटल ट्रैक से बचने की कोशिश कर रहा था।

आरोपी का परिचय

  • नाम: रमीज उद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक
  • पिता का नाम: सलीमुद्दीन
  • उम्र: 31 वर्ष
  • पेशा: चिकित्सक
  • वर्तमान पता: किराए का फ्लैट, मुमताज कोर्ट अपार्टमेंट, ठाकुरगंज, लखनऊ
  • स्थायी पता: मोहल्ला मोहम्मद यार खां, न्योरिया, पीलीभीत
  • अस्थायी पता: खटीमा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड

महिला सुरक्षा और मेडिकल संस्थानों पर सवाल

इस मामले ने केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान में महिला सुरक्षा और आंतरिक निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्राओं और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी बहस तेज हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे आरोपी किसी भी पद या पेशे से जुड़ा हो।

ये भी पढ़ें

Aadhaar Service: अब गांव में बनेगा आधार, योगी सरकार ने 1000 ग्राम पंचायतों में सेवा केंद्र शुरू किए
लखनऊ
नया आधार बनवाने से लेकर आधार अपडेट और प्रमाणीकरण की सुविधा होगी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 08:16 pm

Published on:

09 Jan 2026 08:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / केजीएमयू धर्मांतरण केस में बड़ी गिरफ्तारी, 50 हजार का इनामी आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक दबोचा गया

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

केजीएमयू विवाद में आमने-सामने वीसी और महिला आयोग, प्रदर्शन, FIR और गंभीर आरोपों से बढ़ा घमासान

प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आरोपों के बीच वीसी व महिला आयोग आमने-सामने (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘…उमर खालिद की विचारधारा का जिन्न आ चुका है’, CM ममता बनर्जी पर भी दिनेश शर्मा ने साधा निशाना

mp dinesh sharma targeted west bengal cm mamata banerjee made big statement
लखनऊ

‘BJP बंगाल पर जबरदस्ती कब्जा कर कुचलना चाहती है’, अखिलेश यादव ने हार का प्रमाण बताया

akhilesh yadav said on ed raid on i pac office first proof of bjp defeat bengal
लखनऊ

शैली ट्रेडर्स के जरिए कोडीन सिरप की तस्करी, ईडी जांच में 800 करोड़ के अवैध कारोबार का खुलासा

अवैध कारोबार से शुभम जायसवाल ने कमाए करीब ₹800 करोड़, ईडी की जांच में सनसनीखेज खुलासे (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी सरकार को बड़ी औद्योगिक सफलता, लखनऊ में अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री शुरू

निवेश और उद्योग के लिए आकर्षण का केंद्र बनता यूपी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.