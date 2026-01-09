केजीएमयू धर्मांतरण केस में बड़ी गिरफ्तारी, 50 हजार का इनामी आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक दबोचा गया

KGMU Conversion Case: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) से जुड़े बहुचर्चित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न प्रकरण में लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जूनियर महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर बार-बार दुष्कर्म, बिना सहमति गर्भपात और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी डॉ. रमीज उद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था।

पुलिस के अनुसार, आरोपी को सर्विलांस सेल पश्चिमी जोन और थाना चौक पुलिस की संयुक्त टीम ने 09 जनवरी 2026 को दोपहर 14:40 बजे लखनऊ सिटी स्टेशन गेट के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी उस समय अपने फ्लैट से सामान निकालने के लिए लखनऊ आया था, तभी मुखबिर और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पुलिस ने उसे दबोच लिया।