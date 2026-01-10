SP से भिड़े सपा विधायक, सांसद के साथ दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, रोकने पर धक्का-मुक्की

मेरठ : मेरठ में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा सांसद रामजीलाल सुमन और सपा विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने प्रतापपुर टोल प्लाजा पर रोक दिया। इसे लेकर सपा कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान और पुलिस अधिकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।