SP से भिड़े सपा विधायक, सांसद के साथ दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, रोकने पर धक्का-मुक्की

सपा विधायक और पुलिस के बीच हुई धक्का-मुक्की, PC- @atulpradhansp
मेरठ : मेरठ में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा सांसद रामजीलाल सुमन और सपा विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने प्रतापपुर टोल प्लाजा पर रोक दिया। इसे लेकर सपा कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान और पुलिस अधिकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वीडियो में एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा और परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला विधायक अतुल प्रधान को आगे बढ़ने से रोकते नजर आ रहे हैं, जबकि विधायक पुलिस अफसरों पर नाराजगी जताते दिख रहे हैं। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद सपाइयों को वापस लौटना पड़ा।
घटना के बाद पुलिस ने मेरठ की सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसके चलते दौराला टोल प्लाजा पर करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
इधर, भाजपा नेता संगीत सोम और हरेंद्र मलिक ने कपसाड़ गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। फिलहाल, मुख्य आरोपी कंपाउंडर और अगवा की गई लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांव में 10 थानों की पुलिस के साथ-साथ RAF और PAC की तैनाती की गई है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समझाने के बाद पीड़ित परिवार ने करीब 30 घंटे बाद महिला का अंतिम संस्कार किया।
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं, सपा विधायक अतुल प्रधान ने मौके पर ही दो लाख रुपये का चेक परिवार को सौंपा। पीड़ित परिजन आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और अगवा की गई लड़की की सकुशल बरामदगी की मांग पर अड़े हैं। लड़की के पिता ने बताया कि बेटी की शादी तय हो चुकी थी, जबकि भाई ने उसकी जान को गंभीर खतरा बताया है।
कांग्रेस के पश्चिमी यूपी प्रभारी प्रदीप नरवाल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से शाम को मेरठ में कैंडल मार्च निकाला जाएगा और जरूरत पड़ी तो प्रदेश-स्तरीय आंदोलन भी किया जाएगा।
वहीं, AIMIM के जिला अध्यक्ष फहीम चौधरी ने योगी सरकार पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें भी पीड़ित परिवार से मिलने से रोक रही है।
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने गाजियाबाद में रोक लिया और उन्हें मेरठ जाने की अनुमति नहीं दी गई। मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात है।
भाजपा नेता संगीत सोम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें शर्म आती है कि ऐसे व्यक्ति को नेता किसने बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा इस संवेदनशील मामले में भी राजनीति कर रही है।
संगीत सोम ने कहा, 'यह सिर्फ दलित या ठाकुर का मामला नहीं है, यह पूरे गांव का मामला है। पूरा गांव पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगा।'
