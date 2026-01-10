10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मेरठ

SP से भिड़े सपा विधायक, सांसद के साथ दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, रोकने पर धक्का-मुक्की

Meerut Dalit murder case : दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिवार से मिलने जा रहे सपा सांसद रामजीलाल सुमन और विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने रोक दिया।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 10, 2026

सपा विधायक और पुलिस के बीच हुई धक्का-मुक्की, PC- @atulpradhansp

मेरठ : मेरठ में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा सांसद रामजीलाल सुमन और सपा विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने प्रतापपुर टोल प्लाजा पर रोक दिया। इसे लेकर सपा कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान और पुलिस अधिकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा और परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला विधायक अतुल प्रधान को आगे बढ़ने से रोकते नजर आ रहे हैं, जबकि विधायक पुलिस अफसरों पर नाराजगी जताते दिख रहे हैं। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद सपाइयों को वापस लौटना पड़ा।

शहर की सीमाओं पर कड़ी चौकसी, 3 किमी लंबा जाम

घटना के बाद पुलिस ने मेरठ की सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसके चलते दौराला टोल प्लाजा पर करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

भाजपा नेता पहुंचे गांव

इधर, भाजपा नेता संगीत सोम और हरेंद्र मलिक ने कपसाड़ गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। फिलहाल, मुख्य आरोपी कंपाउंडर और अगवा की गई लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है।

गांव में भारी पुलिस बल तैनात

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांव में 10 थानों की पुलिस के साथ-साथ RAF और PAC की तैनाती की गई है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समझाने के बाद पीड़ित परिवार ने करीब 30 घंटे बाद महिला का अंतिम संस्कार किया।

अखिलेश यादव ने की पीड़ित परिवार से बात

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं, सपा विधायक अतुल प्रधान ने मौके पर ही दो लाख रुपये का चेक परिवार को सौंपा। पीड़ित परिजन आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और अगवा की गई लड़की की सकुशल बरामदगी की मांग पर अड़े हैं। लड़की के पिता ने बताया कि बेटी की शादी तय हो चुकी थी, जबकि भाई ने उसकी जान को गंभीर खतरा बताया है।

कांग्रेस निकालेगी कैंडल मार्च

कांग्रेस के पश्चिमी यूपी प्रभारी प्रदीप नरवाल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से शाम को मेरठ में कैंडल मार्च निकाला जाएगा और जरूरत पड़ी तो प्रदेश-स्तरीय आंदोलन भी किया जाएगा।

वहीं, AIMIM के जिला अध्यक्ष फहीम चौधरी ने योगी सरकार पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें भी पीड़ित परिवार से मिलने से रोक रही है।

चंद्रशेखर आजाद गाजियाबाद में रोके गए

आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने गाजियाबाद में रोक लिया और उन्हें मेरठ जाने की अनुमति नहीं दी गई। मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात है।

संगीत सोम का अखिलेश यादव पर हमला

भाजपा नेता संगीत सोम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें शर्म आती है कि ऐसे व्यक्ति को नेता किसने बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा इस संवेदनशील मामले में भी राजनीति कर रही है।
संगीत सोम ने कहा, 'यह सिर्फ दलित या ठाकुर का मामला नहीं है, यह पूरे गांव का मामला है। पूरा गांव पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगा।'

ये भी पढ़ें

बृजभूषण शरण सिंह मंच पर मुंह के बल गिरे, वीडियो आया सामने, मुस्लिम बच्चों संग केक काटा
गोंडा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 03:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / SP से भिड़े सपा विधायक, सांसद के साथ दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, रोकने पर धक्का-मुक्की

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरठ केस: आरोपी फरार, गांव में RAF-PAC तैनात, सपा नेताओं को नहीं मिली अनुमति

मेरठ हत्याकांड पर टोल प्लाजा पर सपा नेताओं और पुलिस में झड़प
मेरठ

मेरठ कांड पर राजनीति: मायावती फिर शांत, अखिलेश एक्टिव, क्या चंद्रशेखर पड़ेंगे सब पर भारी

क्या चंद्रशेखर पड़ेंगे सब पर भारी?
मेरठ

बवाल! शिव मंदिर को किया आग के हवाले; शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियां भी तोड़ी

shiv temple in meerut set on fire shivling and idols of shiva family also vandalized
मेरठ

मां को काट डाला, बहन उठा ली गई, अब हमें भी मार देंगे… दलित महिला की मौत पर टूटा बेटा

मेरठ कांड में बेटे की गुहार ने सबको झकझोरा
मेरठ

गांव जाने के सभी रास्ते सील; दलित बेटी का अपहरण मां की हत्या मामले ने पकड़ा तूल! धरने पर बैठे विधायक अतुल प्रधान

dalit daughter kidnapped mother murdered mla atul pradhan staged protest area turned into cantonment
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.