धांय-धांय और खेल खत्म, पहले रोकी बाइक, फिर पत्नी के प्रेमी को कनपटी पर सटाकर मारी गोली

Meerut Crime News: यूपी के मेरठ में दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुनील उर्फ सुरेंद्र उर्फ गाबा (28 वर्ष) पुत्र कश्मीर सिंह के रूप में हुई है। वह रामराज के मोहल्ला जगजीवनपुरी का निवासी था। बुधवार दोपहर करीब 1:30 से 1:35 बजे के बीच वह बाजार से गुजर रहा था, तभी फलावदा क्षेत्र के सनौता गांव निवासी प्रदीप धीमान ने उसे घेर लिया। प्रदीप ने कमर, कनपटी और अन्य जगहों पर कुल चार गोलियां मारीं। सुनील खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।