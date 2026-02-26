26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

धांय-धांय और खेल खत्म, पहले रोकी बाइक, फिर पत्नी के प्रेमी को कनपटी पर सटाकर मारी गोली

Crime News: मेरठ में दिनदहाड़े बाजार के बीच सुनील उर्फ गाबा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Anuj Singh

Feb 26, 2026

सरेआम मर्डर से दहला मेरठ का यह बाजार

सरेआम मर्डर से दहला मेरठ का यह बाजार

Meerut Crime News: यूपी के मेरठ में दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुनील उर्फ सुरेंद्र उर्फ गाबा (28 वर्ष) पुत्र कश्मीर सिंह के रूप में हुई है। वह रामराज के मोहल्ला जगजीवनपुरी का निवासी था। बुधवार दोपहर करीब 1:30 से 1:35 बजे के बीच वह बाजार से गुजर रहा था, तभी फलावदा क्षेत्र के सनौता गांव निवासी प्रदीप धीमान ने उसे घेर लिया। प्रदीप ने कमर, कनपटी और अन्य जगहों पर कुल चार गोलियां मारीं। सुनील खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

हत्या के बाद आरोपी का तांडव

गोली चलने के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई। लोग भागने लगे और भगदड़ हो गई। कुछ दुकानदारों ने डर से शटर गिरा दिए। प्रदीप ने हथियार लहराते हुए चिल्लाकर कहा, "है कोई माई का लाल पूरे बाजार में जो तुझे बचा ले?" इसके बाद वह फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हत्या के बाद प्रदीप ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उसने हत्या की जिम्मेदारी ली और धमकी दी कि वह अपनी पत्नी को भी मार डालेगा।

हत्या की वजह?

पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह हत्या प्रेम प्रसंग से जुड़ी है। डेढ़ साल पहले सुनील ने प्रदीप धीमान की पत्नी को अपने साथ ले लिया था। वह महिला तब से सुनील के साथ रह रही थी। सुनील अब उसी महिला से कोर्ट मैरिज करने की तैयारी में था। प्रदीप इसी बात से नाराज था और बदला लेने की फिराक में था। प्रदीप ने सरेआम बदला लिया और हत्या के बाद खुलेआम कबूलनामा भी किया।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही बहसूमा पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी देहात भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। घायल सुनील को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपी प्रदीप धीमान की तलाश में जुटी है। जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। स्वाट टीम भी लगाई गई है।

इलाके में आक्रोश और सुरक्षा पर सवाल

यह इलाका मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले की सीमा पर है। सरेआम बाजार में हुई गोलीबारी से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में दहशत फैल गई है। लोग पूछ रहे हैं कि इतने व्यस्त जगह पर ऐसी वारदात कैसे हो सकती है? सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच जारी है और मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है।

ये भी पढ़ें

बच्चों ने पढ़े श्लोक, किसी ने किया दंडवत प्रणाम…. जापान में योगी आदित्यनाथ के साथ दिखी भारतीय संस्कृति की झलक
लखनऊ
जापान में दिखा भारतीय संस्कारों का रंग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 09:59 am

Published on:

26 Feb 2026 09:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / धांय-धांय और खेल खत्म, पहले रोकी बाइक, फिर पत्नी के प्रेमी को कनपटी पर सटाकर मारी गोली

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बीच बाजार में युवक को मारी गोली बोला- मेरी पत्नी ले गया था… सिर पर कफन बांध कर निकला हूं अभी उसे भी मारूंगा?

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
मेरठ

मेरठ की इफ्तार पार्टी में मचा बवाल, रसगुल्ले के लिए रोजेदारों में चले लात-घूंसे और चप्पल; वीडियो वायरल

मेरठ

मेरठ अग्निकांड: एक साथ उठे चार जनाजे, चारों तरफ मची चीख पुकार, जुड़वा बच्चों को रात में ही दफनाया

मेरठ में शॉर्ट सर्किट या गैस लीक से भड़की भीषण आग
मेरठ

बचाओ…बचाओ…और आग की लपटों के बीच बच्चों संग दब गई रुखसाना की चीखें, 6 की दर्दनाक मौत

crime news
मेरठ

मेरठ अग्निकांड: नमाज पढ़ने गया था पिता, घर लौटा तो 5 बच्चों समेत परिवार खत्म, 30 मिनट तक मौत का तांडव

किदवई नगर में आग का तांडव
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.