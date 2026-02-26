बच्चों ने पढ़े श्लोक, किसी ने किया दंडवत प्रणाम…. जापान में योगी आदित्यनाथ के साथ दिखी भारतीय संस्कृति की झलक

जापान के यामानाशी क्षेत्र में पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय परिवार और बच्चे उनसे मिलने पहुंचे। विदेश की धरती पर अपने राज्य के मुख्यमंत्री को देखकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने सभी से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की सराहना करते हुए कहा कि वे विदेश में रहकर भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं।