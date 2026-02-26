एक कचौड़ी, एक समोसा…ढोंगी जी पर नहीं भरोसा! अखिलेश यादव ने साधा BJP पर निशाना, शेयर किया नया गाना

अब यह लड़ाई सिर्फ रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया भी इस राजनीतिक मुकाबले का बड़ा मंच बन चुका है। नेता अपने विचार और आरोप सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपनी पार्टी से जुड़ा एक गाना साझा किया। इस गाने के जरिए उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, “एक कचौड़ी, एक समोसा, ढोंगी जी पर नहीं भरोसा! खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर न करो भरोसा।” इस तरह के नारों और गीतों के माध्यम से वे सत्ताधारी पार्टी पर व्यंग्य कर रहे हैं।