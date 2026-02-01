25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

लखनऊ

होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात, जानें कब तक खातों में आएगी सब्सिडी

Yogi Adityanath Holi free cylinder : होली पर यूपी सरकार उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने जा रही है। जानें कब तक बैंक खातों में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर हो सकती है और कौन होंगे पात्र।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 25, 2026

Image Generated By Chatgpt.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में इस बार भी होली के मौके पर गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की तैयारी है। राज्य सरकार पिछले वर्ष की तरह इस बार भी लाभार्थियों को यह सौगात देने जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद 28 फरवरी या 1 मार्च तक पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि सब्सिडी की राशि किस तारीख को खातों में ट्रांसफर होगी, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।

सिर्फ उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को मिलेगा फायदा

इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा, जिन्हें प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला हुआ है। यानी पहले से उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को ही मुफ्त सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा।

पहले खरीदना होगा सिलेंडर, बाद में मिलेगी सब्सिडी

नियमों के अनुसार, लाभार्थी को पहले गैस एजेंसी से सिलेंडर खरीदना होगा। इसके बाद सिलेंडर की पूरी कीमत सब्सिडी के रूप में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

सरकार की ओर से लाभार्थियों तक योजना का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। ब्लॉक स्तर पर पात्र महिलाओं की सूची तैयार कर पूर्ति निरीक्षकों को सौंप दी गई है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, ताकि किसी भी लाभार्थी को परेशानी न हो और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

क्या हैं पात्रता की शर्तें?

  • उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं:
  • आवेदक महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • परिवार में पहले से किसी अन्य कंपनी का एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
  • महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हो और इसका प्रमाण निर्धारित दस्तावेजों के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  • सरकार का लक्ष्य है कि होली के त्योहार पर सभी पात्र महिलाओं को बिना किसी बाधा के मुफ्त सिलेंडर का लाभ मिल सके।

Published on:

25 Feb 2026 08:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात, जानें कब तक खातों में आएगी सब्सिडी

