होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात, जानें कब तक खातों में आएगी सब्सिडी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में इस बार भी होली के मौके पर गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की तैयारी है। राज्य सरकार पिछले वर्ष की तरह इस बार भी लाभार्थियों को यह सौगात देने जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद 28 फरवरी या 1 मार्च तक पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि सब्सिडी की राशि किस तारीख को खातों में ट्रांसफर होगी, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।