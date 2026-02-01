यूपी की सभी तहसील- ब्लॉकों में इस वित्तीय वर्ष में अनिवार्य होगा ई-ऑफिस सिस्टम

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी जिलाधिकारी अगले दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक आयोजित करें।इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यू-डायस और प्रेरणा पोर्टल के जरिए समीक्षा करते हुए 5 मार्च से पहले सभी असंतृप्त मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, राजकीय और परिषदीय स्कूलों में बालिका शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शौचालय बनने के बाद इसकी जानकारी संबंधित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी।