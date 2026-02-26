Gold and Silver Prices: होली से पहले सोना-चांदी में जबरदस्त उछाल, खरीदारी को लेकर बाजारों में बढ़ी हलचल, जानें यूपी में क्या है गोल्ड का भाव

लखनऊ सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत लगभग 2,77,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। कारोबारियों का कहना है कि औद्योगिक मांग, निवेश और त्योहारों की खरीदारी ने चांदी के दामों को मजबूती दी है। चांदी के सिक्के, पूजा सामग्री और गिफ्ट आइटम की मांग होली से पहले तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवेश के रूप में भी चांदी की खरीदारी बढ़ी है।