मेरठ अग्निकांड: एक साथ उठे चार जनाजे, चारों तरफ मची चीख पुकार, जुड़वा बच्चों को रात में ही दफनाया

Meerut News: मेरठ के किदवई नगर इलाके में हुए अग्निकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है । कपड़े के कारोबारी इकबाल के घर में सोमवार की शाम को लगी भीषण आग ने पूरे परिवार को त्रासदी में डाल दिया। इस आग में 6 लोग जिंदा जल गए, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। इनमें इकबाल की जुड़वां बेटियां भी थीं। पूरा इलाका शोक में डूब गया है। बता दें जब आज सुबह मरे हुए लोगों का जनाजा उठा, तो पूरे गांव में मानों मातम छा गया। चारों तरफ सिर्फ चीख-पुकार ही सुनाई दे रही थी। सभी गांव वालों के आंखों में आंसू था। पिता ने रात में ही जुड़वा बच्चों को दफना दिया था।