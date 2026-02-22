‘कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है…’ मेरठ में मोदी ने विपक्ष को दी खुली चुनौती, सपा पर भी तीखा वार

मेरठ रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर सीधा हमला
UP Politics: पीएम मोदी ने मेरठ से यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। उन्होंने कहा कि मेरठ की धरती से उनका विशेष नाता है। 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने मेरठ से ही सभाओं की शुरुआत की थी। मेरठ के किसान, उद्यमी, कारीगर और दुकानदारों ने हमेशा उन्हें आशीर्वाद दिया है। मोदी ने कांग्रेस, सपा और बसपा को जहरीली राजनीति छोड़कर विकास पर मुकाबला करने की चुनौती दी थी, लेकिन वे नहीं बदले। भाजपा ने विकास को सर्वोपरि रखा। इसका उदाहरण मेट्रो परियोजना है, जो विकास की दिशा में बड़ा कदम है। मोदी ने विपक्ष पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जबकि भाजपा जनता की सेवा पर फोकस करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस की इन हरकतों का मामला लगातार चल रहा है। इन्होंने संसद में क्या किया? संसद में खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, संसद चलने नहीं देते। इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के साथी दलों को हो रहा है। दिल्ली में जो उन्होंने यह नंगा पन दिखाया उससे उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने उनसे किनारा कर लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है, ये मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी मां को गाली देने से इन्हें कोई परहेज़ नहीं है, उन्हें भाजपा, NDA से विरोध है… लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि AI ग्लोबल समिट यह भाजपा का समारोह नहीं था और न ही भाजपा का कोई नेता वहां मौजूद था। यह देश का, देश के सम्मान का कार्यक्रम था लेकिन कांग्रेस ने परसो सारी मर्यादाएं तोड़ दी। पूरे देश में कांग्रेस की इस रीति-नीति पर थू-थू हो रही है लेकिन दुर्भाग्य देखिए इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने की बजाय गाजते हैं। देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने नेताओं ने वहां जो कुछ किया वह दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कितनी दिवालिया, कितनी दरिद्र हो गई है… कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है।
