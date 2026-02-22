नमो भारत और मेरठ मेट्रो का पूरा टाइम-टेबल जारी: सभी 15 और 13 स्टेशनों की पूरी लिस्ट देखें

Namo Bharat Train OR Meerut Metro: मेरठ और आसपास के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद करीब 82.15 किलोमीटर लंबा हाई-स्पीड कॉरिडोर पूरी तरह चालू हो जाएगा। अब तक नमो भारत ट्रेन दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक चल रही थी, लेकिन अब इसे सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक बढ़ा दिया गया है। इससे मेरठ से दिल्ली की यात्रा पहले से ज्यादा तेज और सुविधाजनक हो जाएगी।