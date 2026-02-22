22 फ़रवरी 2026,

रविवार

मेरठ

नमो भारत और मेरठ मेट्रो का पूरा टाइम-टेबल जारी: सभी 15 और 13 स्टेशनों की पूरी लिस्ट देखें

Namo Bharat Train OR Meerut Metro: नमो भारत और मेरठ मेट्रो का पूरा टाइम टेबल जारी। जानें आपके स्टेशन पर पहली और आखिरी ट्रेन का समय, किराया और पूरी जानकारी सरल भाषा में।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Himesh Rana

Feb 22, 2026

Namo Bharat Train OR Meerut Metro: मेरठ और आसपास के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद करीब 82.15 किलोमीटर लंबा हाई-स्पीड कॉरिडोर पूरी तरह चालू हो जाएगा। अब तक नमो भारत ट्रेन दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक चल रही थी, लेकिन अब इसे सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक बढ़ा दिया गया है। इससे मेरठ से दिल्ली की यात्रा पहले से ज्यादा तेज और सुविधाजनक हो जाएगी।

किराया और यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

नमो भारत ट्रेन से मेरठ से दिल्ली का किराया करीब 213 रुपये रखा गया है। मेरठ मेट्रो का किराया जल्द घोषित किया जाएगा।यात्रियों को सलाह दी गई है कि ट्रेन पकड़ने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट पहले स्टेशन पहुंचें, क्योंकि कुछ ट्रेनें डिपो से शुरू होती हैं।

नमो भारत ट्रेन के सभी 15 स्टेशनों का टाइम-टेबल

मोदीपुरम से सराय काले खां (डाउन लाइन)



स्टेशन पहली ट्रेन (सुबह) आखिरी ट्रेन (रात में)





  • मोदीपुरम 06:01 10:01
  • मेरठ सदर 05:57 10:20
  • बेगमपुल 06:07 10:07
  • शताब्दी नगर 06:14 10:14
  • मोदीनगर उत्तर 06:02 10:25
  • मोदीनगर दक्षिण 06:06 10:29
  • मुरादनगर 06:11 10:33
  • दुहाई 05:57 10:38
  • गुलधर 06:00 10:41
  • साहिबाबाद 06:04 10:45
  • आनंद विहार 06:08 10:49
  • तिलक नगर 06:13 10:54
  • न्यू अशोक नगर 06:18 10:59




सराय काले खां से मोदीपुरम (अप लाइन)



स्टेशन पहली ट्रेन (सुबह) आखिरी ट्रेन (रात में)

  • सराय काले खां 06:00 10:00
  • न्यू अशोक नगर 06:05 10:05
  • आनंद विहार 06:11 10:11
  • साहिबाबाद 06:16 10:16
  • गाजियाबाद 06:10 10:21
  • गुलधर 06:14 10:25
  • दुहाई 05:50 10:29
  • मुरादनगर 05:54 10:33
  • मोदीनगर दक्षिण 05:59 10:38
  • मोदीनगर उत्तर 06:03 10:42
  • शताब्दी नगर 06:05 10:52
  • बेगमपुल 06:08 10:55
  • मेरठ सदर 06:12 10:58
  • मोदीपुरम 06:15 11:05

मेरठ मेट्रो के सभी 13 स्टेशनों का टाइम-टेबल

मोदीपुरम से मेरठ साउथ (डाउन लाइन)

स्टेशन पहली ट्रेन (सुबह) आखिरी ट्रेन (रात में)

  • मोदीपुरम 06:06 10:06
  • मेरठ नॉर्थ 06:09 10:09
  • दौरली 06:12 10:12
  • एमईएस कॉलोनी 06:16 10:16
  • बेगमपुल 06:19 10:19
  • भैंसाली 06:21 10:21
  • मेरठ सेंट्रल 06:23 10:23
  • ब्रह्मपुरी 06:25 10:25
  • शताब्दी नगर 06:27 10:27
  • तितानी 06:32 10:32
  • पर्तापुर 06:34 10:34
  • मेरठ साउथ 06:38 10:38

मेरठ साउथ से मोदीपुरम (अप लाइन)

स्टेशन पहली ट्रेन (सुबह) आखिरी ट्रेन (रात में)

  • मेरठ साउथ 06:10 10:02
  • पर्तापुर 06:13 10:05
  • तितानी 06:15 10:07
  • शताब्दी नगर 06:20 10:12
  • ब्रह्मपुरी 06:22 10:14
  • मेरठ सेंट्रल 06:25 10:17
  • भैंसाली 06:29 10:21
  • बेगमपुल 06:32 10:24
  • एमईएस कॉलोनी 06:34 10:26
  • दौरली 06:37 10:29
  • मेरठ नॉर्थ 06:39 10:31
  • मोदीपुरम 06:42 10:34

Updated on:

22 Feb 2026 01:22 pm

Published on:

22 Feb 2026 12:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / नमो भारत और मेरठ मेट्रो का पूरा टाइम-टेबल जारी: सभी 15 और 13 स्टेशनों की पूरी लिस्ट देखें

