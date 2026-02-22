‘गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बनाया….’ कांग्रेस पर जमकर बरसें पीएम मोदी

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नए एक्सप्रेस-वे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से दिल्ली-एनसीआर में किराए के मकान में रहने की मजबूरी खत्म हो रही है। अब लोग अपने घर से काम पर जा सकते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों बच रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुनियादी ढांचे में यह निवेश उत्तर प्रदेश में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा कर रहा है।