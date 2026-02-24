24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

मेरठ अग्निकांड: नमाज पढ़ने गया था पिता, घर लौटा तो 5 बच्चों समेत परिवार खत्म, 30 मिनट तक मौत का तांडव

Meerut Fire Incident: यूपी के मेरठ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां घर में आग लगने से पूरा परिवार ही समाप्त हो गया।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Anuj Singh

Feb 24, 2026

किदवई नगर में आग का तांडव

किदवई नगर में आग का तांडव

Meerut News: यूपा के मेरठ के किदवई नगर इलाके में एक कपड़ा कारोबारी के घर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में परिवार के 6 लोग जिंदा जलकर मर गए। इनमें 5 बच्चे शामिल थे, जिनमें जुड़वां बेटियां भी थीं। यह घटना सोमवार की शाम हुई, जिसने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी। घटना सोमवार की देर शाम कपड़ा कारोबारी इकबाल उर्फ आसिम अपने भाई फारुख के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे। घर में उस समय इकबाल की पत्नी रुखसार (30 साल), उनकी मां अमीर बानो (55 साल) और 5 बच्चे थे। बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं रसोई में खाना बना रही थीं। अचानक घर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि सभी लोग लपटों में फंस गए। घर दो मंजिला था और उसमें कपड़ों का बड़ा स्टॉक रखा हुआ था। कपड़े होने से आग और तेजी से भड़क गई।

बचाव कार्य और मुश्किलें

पड़ोसियों ने धुआं और लपटें देखकर शोर मचाया और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इलाका संकरी गलियों वाला है, इसलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर नहीं जा सकीं। फायर फाइटर्स को पड़ोसी घरों की छतों से होकर मकान तक पहुंचना पड़ा। उन्होंने सामने वाले मकान से सीढ़ियां लगाकर अंदर जाकर लोगों को निकालने की कोशिश की।
करीब 30 मिनट तक परिवार लपटों में फंसा रहा। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को लगभग 2 घंटे लगे। बचाव के दौरान इकबाल की मां अमीर बानो और एक पड़ोसी गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

भीषण हादसे में इनकी मौत

अस्पताल पहुंचाने पर रुखसार और 5 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया।

महविश (12 साल) – फारुख की बेटी
हम्माद (4 साल) – फारुख का बेटा
अद्दस (3 साल)
नाबिया (6 माह) और इनायत (6 माह) – इकबाल-रुखसार की जुड़वां बेटियां

यह देखकर हर किसी का दिल टूट गया। इकबाल जब मस्जिद से लौटे और उन्हें पता चला, तो वे फूट-फूटकर रोने लगे। लोग उन्हें समझा-बुझाकर ढांढस बंधा रहे थे।

पुलिस जांच और कारण

पुलिस की शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस लीक होने से आग लगी होगी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि संकरी गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को परेशानी हुई, लेकिन टीम ने छतों के रास्ते जाकर सभी को निकालने की कोशिश की।

इलाके में शोक और अफसोस

इस हादसे से पूरा किदवई नगर इलाका सदमे में है। अस्पताल में मोहल्ले के लोग और रिश्तेदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सिवाल खास के विधायक गुलाम मोहम्मद, डीएम वीके सिंह, एसएसपी अविनाश पांडे, डीआईजी कलानिधि नैथानी, एसपी क्राइम अवनीश कुमार और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा भी अस्पताल पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। इकबाल कपड़ों का कारोबार करते हैं। वे ऑर्डर पर कपड़े तैयार कराते हैं और दूसरे शहरों की प्रदर्शनियों में बेचते हैं। घर में कपड़ों की बड़ी मात्रा होने से आग और खतरनाक हो गई।

ये भी पढ़ें

बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राओं के साथ भीषण सड़क हादसा, 1 मौत…कई गंभीर घायल , हाईवे पर मची अफरातफरी
लखीमपुर खेरी
बोर्ड परीक्षा जा रहे छात्रों की टाटा मैजिक और ट्रक की टक्कर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 07:24 am

Published on:

24 Feb 2026 07:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ अग्निकांड: नमाज पढ़ने गया था पिता, घर लौटा तो 5 बच्चों समेत परिवार खत्म, 30 मिनट तक मौत का तांडव

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरठ: मोदी ने मंच पर जयंत चौधरी को दी खास तवज्जो, पश्चिम यूपी में किसान-जाट समीकरण को लेकर बढ़ी चर्चा

मेरठ

हम विपक्ष नहीं कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, ‘मोदी ने विपक्ष को धो डाला जैसी हेडिंग न लगाए मीडिया’

मेरठ रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर सीधा हमला
मेरठ

‘कांग्रेस मेरी कब्र खोदना चाहती है…’ मेरठ में मोदी ने विपक्ष को दी खुली चुनौती, सपा पर भी तीखा वार

मेरठ रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर सीधा हमला
मेरठ

‘गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बनाया….’ कांग्रेस पर जमकर बरसें पीएम मोदी

pm modi meerut speech congress up development
मेरठ

पीएम मोदी मेरठ से फूंका यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना

pm modi
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.