मेरठ अग्निकांड: नमाज पढ़ने गया था पिता, घर लौटा तो 5 बच्चों समेत परिवार खत्म, 30 मिनट तक मौत का तांडव

Meerut News: यूपा के मेरठ के किदवई नगर इलाके में एक कपड़ा कारोबारी के घर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में परिवार के 6 लोग जिंदा जलकर मर गए। इनमें 5 बच्चे शामिल थे, जिनमें जुड़वां बेटियां भी थीं। यह घटना सोमवार की शाम हुई, जिसने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी। घटना सोमवार की देर शाम कपड़ा कारोबारी इकबाल उर्फ आसिम अपने भाई फारुख के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे। घर में उस समय इकबाल की पत्नी रुखसार (30 साल), उनकी मां अमीर बानो (55 साल) और 5 बच्चे थे। बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं रसोई में खाना बना रही थीं। अचानक घर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि सभी लोग लपटों में फंस गए। घर दो मंजिला था और उसमें कपड़ों का बड़ा स्टॉक रखा हुआ था। कपड़े होने से आग और तेजी से भड़क गई।