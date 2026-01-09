मां को काट डाला, बहन उठा ली गई, अब हमें भी मार देंगे… दलित महिला की मौत पर टूटा बेटा

आक्रोश देखते हुए एसपी देहात अभिजीत कुमार और एसडीएम सरधना उदित कुमार सेंगर मौके पर पहुंचे। जब पति सतेंद्र और बेटा मनदीप सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बेसुध होने लगे, तो अधिकारियों ने उन्हें संभाला। एसपी अभिजीत कुमार ने भावुक होकर परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा, "सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे। आप खुद को अकेला मत समझिए। पुलिस दोषियों के खिलाफ ऐसी सजा देगी कि वे ताउम्र याद रखेंगे।" एसपी ने भरोसा दिलाया कि परिवार की मांगें शासन तक पहुंचाई जाएंगी और कानून के दायरे में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी।