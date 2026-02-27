होटल मालिक बना हैवान, 45 KM तक डिग्गी में लाश लेकर घूमता रहा, पहचान छिपाने को तेजाब से जलाया चेहरा

पुलिस जांच में सामने आया कि चंडीगढ़ की अर्चिता अरोड़ा दिल्ली के लोधी रोड इलाके में रह रही थी। उसका परिचय मेरठ के न्यूदेवपुरी निवासी चंचल कुमार से था। चंचल अपने दोस्त संदीप के साथ मिलकर परतापुर में 'होटल अविका' चलाता था। 16 फरवरी को चंचल ने अर्चिता को मेरठ बुलाया। 17 फरवरी की रात को रुपयों के लेनदेन को लेकर अर्चिता का चंचल और संदीप से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने अर्चिता के साथ मारपीट की। जब अर्चिता ने उन्हें जेल भिजवाने की धमकी दी तो चंचल और संदीप ने कंबल से उसका मुंह दबाकर उसकी जान ले ली।