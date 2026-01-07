मुझे शर्म आती है… मेरे जिले में एक भी हार्ट का डॉक्टर नहीं है, महिला की मौत पर भड़के भाजपा विधायक

एंबुलेंस में रामावती एक घंटे तक लेटी रहीं लेकिन, किसी डॉक्टर ने उनके इलाज की जहमत नहीं उठाई। वो दर्द के मारे तड़पती रहीं और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर एए खान और एएनएम ने न तो जांच की न तो एम्बुलेंस से उतारा। बार-बार गुहार लगाने के बाद भी किसी ने नहीं सुना। इसी दौरान एम्बुलेंस में ही उसकी डिलीवरी हो गई। इसके बाद स्टाफ ने जच्चा-बच्चा को अस्पताल के अंदर ले जाकर इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक काफी खून बह चुका था। अधिक रक्तस्राव के कारण रामावती की मौत हो गई।