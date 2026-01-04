भाजपा मंत्री-विधायकों ने सीएम योगी को लिखे पत्र, यूपी पुलिस भर्ती 2026 में आयु सीमा में छूट की मांग तेज

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा 31 दिसंबर 2025 को जारी 32,679 पदों की सिपाही भर्ती अधिसूचना के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। भर्ती में लंबी देरी के कारण लाखों युवा आयु सीमा पार कर चुके हैं, जिससे अब सरकार के अंदर से ही आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष की छूट देने की मांग उठ रही है।