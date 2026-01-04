4 जनवरी 2026,

रविवार

लखनऊ

भाजपा मंत्री-विधायकों ने सीएम योगी को लिखे पत्र, यूपी पुलिस भर्ती 2026 में आयु सीमा में छूट की मांग तेज

UP Police Recruitment : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा 31 दिसंबर 2025 को जारी 32,679 पदों की सिपाही भर्ती में सामान्य वर्ग में आयु सीमा छूट को लेकर मंत्री और विधायकों ने सीएम को लिखा पत्र

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 04, 2026

मंत्री और विधायकों ने सामान्य वर्ग में आय़ु सीमा की छूट को लेकर सीएम को लिखे पत्र, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा 31 दिसंबर 2025 को जारी 32,679 पदों की सिपाही भर्ती अधिसूचना के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। भर्ती में लंबी देरी के कारण लाखों युवा आयु सीमा पार कर चुके हैं, जिससे अब सरकार के अंदर से ही आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष की छूट देने की मांग उठ रही है।

सरकार के अंदर से उठी आवाज

राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, भाजपा विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी (देवरिया सदर), अनिल कुमार त्रिपाठी (मेंहदावल, निषाद पार्टी) और दिनेश रावत (हैदरगढ़, भाजपा) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग-अलग पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18-22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष करने की मांग की है।

विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने अपने पत्र में सीएम योगी का पुराना वादा याद दिलाया : 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर जनता दरबार और इससे पहले 2015 में लखनऊ जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अधिसूचना में इसे शामिल नहीं किया गया।

डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा 'भर्ती प्रक्रिया में देरी से लाखों युवा आयु सीमा पार कर चुके हैं। यह उनके और उनके परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक है। मानवीय आधार पर कम से कम 3 वर्ष की छूट दी जाए।'

दिनेश रावत ने पत्र में लिखा: 'लंबी देरी का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। आयु सीमा में राहत जरूरी है।'

अनिल त्रिपाठी ने आगे कहा: PAC और जेल वार्डर की भर्ती 2018 के बाद नहीं निकली। अब 7 साल बाद आई है, लेकिन आयु सीमा में छूट नहीं दी गई। यह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है।

विपक्ष ने भी किया समर्थन

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की लापरवाही से भर्ती में देरी हुई, जिससे कई अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सामान्य वर्ग को छूट देने की मांग की।

जानें अभ्यर्थी क्यों कर रहे मांग?

अभ्यर्थी कह रहे हैं कि PAC, जेल वार्डर जैसे पदों पर 7 साल बाद भर्ती आई है। कोरोना काल और देरी से लाखों योग्य उम्मीदवार बिना परीक्षा दिए बाहर हो रहे हैं। मांग है कि सभी वर्गों के लिए आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष की बढ़ोतरी की जाए।

सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थी सक्रिय हैं। X हैंडल @VoiceOfBrahmin ने लिखा, 'अधिकांश राज्यों में सामान्य वर्ग के लिए पुलिस भर्ती की आयु सीमा 18-25 वर्ष है, लेकिन यूपी में 18-22 वर्ष रखी गई है। OBC/SC को 5 वर्ष छूट मिलती है। सामान्य वर्ग के लाखों छात्र अवसर से वंचित हो रहे हैं। आयु सीमा 18-25 वर्ष की जाए।'

विवरणजानकारी
भर्ती का नामयूपी पुलिस भर्ती
कुल पद32,679
पदों का विवरणसिविल पुलिस, PAC, UP SSF, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस, जेल वार्डर आदि
सिविल पुलिस10,469 (पुरुष एवं महिला)
PAC15,131 (केवल पुरुष)
UP SSF1,341 (केवल पुरुष)
आवेदन अवधि31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026
आधिकारिक वेबसाइटuppbpb.gov.in (वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य)
शैक्षिक योग्यताकिसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास
आवेदन शुल्क (सामान्य/OBC/EWS)₹500
आवेदन शुल्क (SC/ST)₹400

जानें कैसे निर्धारित की गई उम्र

  • पुरुष अभ्यर्थी (सामान्य) : 18-22 वर्ष (जन्म: 2 जुलाई 2003 से पहले नहीं और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं)
  • महिला अभ्यर्थी : 18-25 वर्ष (जन्म: 2 जुलाई 2000 से पहले नहीं और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं)
  • आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Jan 2026 08:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / भाजपा मंत्री-विधायकों ने सीएम योगी को लिखे पत्र, यूपी पुलिस भर्ती 2026 में आयु सीमा में छूट की मांग तेज

