मिर्जापुर

मैंने ही टिकट दिलवाया… मुझसे ही अनाप-शनाप; सपा जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद की बेटी में हॉट-टॉक

Mirzapur SP audio viral Kirti Kol : समाजवादी पार्टी के मिर्जापुर जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी और छानबे (सुरक्षित) विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी रह चुकीं कीर्ति कोल के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मिर्जापुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 03, 2026

Symbolic Image Generated by Chatgpt.

मिर्जापुर :समाजवादी पार्टी के मिर्जापुर जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी और छानबे (सुरक्षित) विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी रह चुकीं कीर्ति कोल के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस ऑडियो में जिलाध्यक्ष पर महिला नेता से अभद्र भाषा में बात करने और चुनाव में पैसे देने को लेकर दबाव बनाने के आरोप लग रहे हैं।

ऑडियो के सामने आने के बाद सपा के अंदरूनी विवाद एक बार फिर सतह पर आ गए हैं, हालांकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

जानें क्या हुई बातचीत…

देवी प्रसाद चौधरी: अरे, मेरा डायलसिस हो रहा है… कभी देखने नहीं आई।
कीर्ति कोल: देखने? आपने बताया ही नहीं था।
देवी प्रसाद चौधरी: मीटिंग में भाषण देती फिर रही हो। तुझे मैंने जिला पंचायत के लिए कहा था, बुलाकर टिकट दिलाया। चुनाव लड़ने के लिए 3 लाख रुपए दिए। अशोक के कहने पर अनाप-शनाप बोल रही हो।
कीर्ति कोल: अध्यक्ष जी, ढंग से बोलिए। आप बुजुर्ग हैं, इस तरह के अपशब्द मत बोलिए। डायलसिस को लेकर मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा था कि आप हर महीने बीमार रहते हैं, यहां देखरेख के लिए किसी को रख लेना चाहिए।
देवी प्रसाद चौधरी: तुम्हें ही रखवा देता हूं। 3 लाख तुम्हें चुनाव में दिया था। लल्लू शुक्ला के कहने पर अपने पास से दिया था।कीर्ति कोल: अध्यक्ष जी, मेरे हाथ में आपने कोई पैसा नहीं दिया था।
देवी प्रसाद चौधरी: घबराइए नहीं, आपको हम फिर चुनाव लड़वाएंगे। पंकज मुझे बराबर फोन करता है, मैं उसे ही मिलवाता हूं।
कीर्ति कोल: यही तो आपकी समस्या है अध्यक्ष जी, परिवार में विवाद कराना। आपको यह शोभा नहीं देता। इस तरह से बात करना ठीक नहीं है।
देवी प्रसाद चौधरी: सौ बार पंकज ने फोन किया है। मैंने कहा यह पारिवारिक मामला है, इसमें नहीं पड़ना। जिस तरह तुम बोल रही हो, उसी भाषा में मुझे भी बोलना पड़ेगा।
कीर्ति कोल: अध्यक्ष जी, सबसे पहले अपनी भाषा में सुधार लाइए। इस तरह से आप हमसे बात नहीं कर सकते।

जिला प्रवक्ता ने की पुष्टि

सपा के जिला प्रवक्ता अशोक सिंह ‘मुन्ना’ ने ऑडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि यह मामला करीब तीन महीने पुराना है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान दिए गए पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और बाद में यही बातचीत वायरल हो गई।

प्रवक्ता के मुताबिक, पार्टी की एक बैठक में कीर्ति कोल ने देवी प्रसाद चौधरी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए संगठन में बदलाव की बात कही थी, जिससे जिलाध्यक्ष नाराज हो गए थे।

कीर्ति कोल का सियासी सफर

कीर्ति कोल, सोनभद्र के पूर्व सांसद और छानबे सीट से विधायक रह चुके भाई लाल कोल की बेटी हैं। उन्होंने 2022 और 2023 के विधानसभा चुनावों में सपा प्रत्याशी के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कीर्ति कोल स्नातक, बीएड और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं।

कौन हैं देवी प्रसाद चौधरी?

देवी प्रसाद चौधरी करीब छह वर्षों से समाजवादी पार्टी के मिर्जापुर जिलाध्यक्ष हैं। उनका राजनीतिक परिवार से गहरा नाता रहा है। उनके पिता पुरुषोत्तम चौधरी तीन बार विधायक रह चुके हैं, जबकि भाई भगवती प्रसाद चौधरी भी कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं।

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / मैंने ही टिकट दिलवाया… मुझसे ही अनाप-शनाप; सपा जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद की बेटी में हॉट-टॉक

