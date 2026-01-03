मैंने ही टिकट दिलवाया… मुझसे ही अनाप-शनाप; सपा जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद की बेटी में हॉट-टॉक

देवी प्रसाद चौधरी: अरे, मेरा डायलसिस हो रहा है… कभी देखने नहीं आई।

कीर्ति कोल: देखने? आपने बताया ही नहीं था।

देवी प्रसाद चौधरी: मीटिंग में भाषण देती फिर रही हो। तुझे मैंने जिला पंचायत के लिए कहा था, बुलाकर टिकट दिलाया। चुनाव लड़ने के लिए 3 लाख रुपए दिए। अशोक के कहने पर अनाप-शनाप बोल रही हो।

कीर्ति कोल: अध्यक्ष जी, ढंग से बोलिए। आप बुजुर्ग हैं, इस तरह के अपशब्द मत बोलिए। डायलसिस को लेकर मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा था कि आप हर महीने बीमार रहते हैं, यहां देखरेख के लिए किसी को रख लेना चाहिए।

देवी प्रसाद चौधरी: तुम्हें ही रखवा देता हूं। 3 लाख तुम्हें चुनाव में दिया था। लल्लू शुक्ला के कहने पर अपने पास से दिया था।कीर्ति कोल: अध्यक्ष जी, मेरे हाथ में आपने कोई पैसा नहीं दिया था।

देवी प्रसाद चौधरी: घबराइए नहीं, आपको हम फिर चुनाव लड़वाएंगे। पंकज मुझे बराबर फोन करता है, मैं उसे ही मिलवाता हूं।

कीर्ति कोल: यही तो आपकी समस्या है अध्यक्ष जी, परिवार में विवाद कराना। आपको यह शोभा नहीं देता। इस तरह से बात करना ठीक नहीं है।

देवी प्रसाद चौधरी: सौ बार पंकज ने फोन किया है। मैंने कहा यह पारिवारिक मामला है, इसमें नहीं पड़ना। जिस तरह तुम बोल रही हो, उसी भाषा में मुझे भी बोलना पड़ेगा।

कीर्ति कोल: अध्यक्ष जी, सबसे पहले अपनी भाषा में सुधार लाइए। इस तरह से आप हमसे बात नहीं कर सकते।