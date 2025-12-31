31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Bye-Bye 2025: इन नेताओं के लिए ‘नागवार‘ गुजरा ये साल: आजम खान से लेकर BJP कांग्रेस नेताओं के भी नाम

Bye-Bye Year 2025: साल 2025 में कुछ नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ी। इस लिस्ट में समाजवाादी पार्टी के नेता आजम खान से लेकर BJP और कांग्रेस के नेताओं का भी नाम शामिल है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Dec 31, 2025

good bye 2025 azam khan congress leader rakesh rathore and bjp leader faced difficulties up news

साल 2025 में कुछ नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ी। लिस्ट में आजम खान का भी नाम Image Source - 'FB' @AbdullahAzamKhan

Azam Khan Latest News: साल 2025 का आज (31 दिसंबर, बुधवार) आखिरी दिन है। इस साल उत्तर प्रदेश समेत देश में कई बड़ी घटनाएं हुईं। वहीं, कुछ बड़े नेता ऐसे रहे जिनके लिए ये साल 'नागवार' गुजरा। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भी नाम शामिल है।

जेल से रिहा हुए आजम खान

23 सितंबर 2025: आजम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए। जेल के अंदर से ही कार में बैठकर बाहर निकले और हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया। जेल से निकलते ही उनके दोनों बेटे अदीब और फरहान उल्ला खान उन्हें लेने पहुंचे।

फिर बढ़ी आजम खान की मुश्किलें

हालांकि जेल से रिहा होने के बाद लगभग 55 दिनों तक ही वह खुली हवा में रह पाए। नवंबर 2025 में उनको कोर्ट ने दोबारा जेल भेज दिया। दरअसल, 2 पैनकार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उन्हें 7 सालों की सजा सुनाई। इसके अलावा उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया।

फिलहाल, आजम खान करीब डेढ़ महीने से रामपुर जिला जेल में सजा काट रहे हैं। हाल ही में उनकी पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम और बहन निखत अखलाक के साथ जेल पहुंची। इस दौरान उन्होंने आजम खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद परिवार ने आजम खान की सेहत और जेल में मिल रही सुविधाओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की।

कांग्रेस सासंद राकेश राठौर

जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। एक महिला ने उन पर शादी और राजनीतिक करियर में सहयोग का झांसा देकर करीब 4 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। महिला ने अपने आरोपों के समर्थन में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी।

मामले में कार्रवाई करते हुए राकेश राठौर को 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद उन्हें सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जेल भेजा गया।

BJP नेता के खिलाफ मामला हुआ दर्ज

प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज क्षेत्र में पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा और उनके समर्थकों के साथ मारपीट, वाहन में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए BJP नेता और पूर्व विधायक, एक ब्लॉक प्रमुख समेत कुल 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इनमें 6 नामजद और 20 अज्ञात आरोपी शामिल हैं।

पुलिस की माने तो रानीगंज कस्बा निवासी लालमणि तिवारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 27 दिसंबर की रात वह पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा और उनके बेटे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूर्णांशु ओझा के साथ समर्थकों के काफिले में रानीगंज स्थित आवास लौट रहे थे। इसी दौरान जामताली मार्ग स्थित रानीगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास BJP नेता और पूर्व विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा अपने भतीजे ब्लॉक प्रमुख सत्यम ओझा, भाई नीरज ओझा और उनके सहयोगी दिलीप, अखिलेश सिंह, नितेश पांडे समेत करीब 20 अज्ञात समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे।

आरोप है कि आरोपियों ने इस दौरान गाली-गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी, मारपीट की और वाहनों में तोड़फोड़ की। इसी बीच पूर्व विधायक ने पिस्टल से कार के शीशे पर प्रहार किया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

डरावनी घटना: 5 सालों तक पिता और बेटी को बनाकर रखा बंधक; टॉर्चर किया….हैवान बने नौकर पति-पत्नी!
महोबा
retired railway employee and his daughter held hostage tortured by servant couple for 5 years mahoba

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आजम खान

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 11:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Bye-Bye 2025: इन नेताओं के लिए ‘नागवार‘ गुजरा ये साल: आजम खान से लेकर BJP कांग्रेस नेताओं के भी नाम

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

BJP में ब्राह्मण विधायकों की असंतुष्टि से हलचल तेज, योगी से पंकज चौधरी की मुलाकात, इन्हें मिली डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते पंकज चौधरी फोटो सोर्स @mppchaudhary X account
लखनऊ

बाहुबली धनंजय सिंह पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज…करीबी ने पूर्व सांसद के नाम पर कालोनीवासियों को धमकाया

Up news, lucknow
लखनऊ

UP Police Constable Vacancy 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग

UP Police Constable Vacancy 2026
शिक्षा

यूपी में फिर बढ़ी एसआईआर की समय सीमा, अब 6 मार्च को जारी होगी फाइनल लिस्ट

लखनऊ

Yogi Government मिशन शक्ति केंद्रों को करेगी सशक्त, 1600 केंद्रों को स्कूटी और मोबाइल की सौगात

योगी सरकार मिशन शक्ति केंद्रों को करेगी और सशक्त (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.