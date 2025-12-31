Bye-Bye 2025: इन नेताओं के लिए ‘नागवार‘ गुजरा ये साल: आजम खान से लेकर BJP कांग्रेस नेताओं के भी नाम

पुलिस की माने तो रानीगंज कस्बा निवासी लालमणि तिवारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 27 दिसंबर की रात वह पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा और उनके बेटे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूर्णांशु ओझा के साथ समर्थकों के काफिले में रानीगंज स्थित आवास लौट रहे थे। इसी दौरान जामताली मार्ग स्थित रानीगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास BJP नेता और पूर्व विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा अपने भतीजे ब्लॉक प्रमुख सत्यम ओझा, भाई नीरज ओझा और उनके सहयोगी दिलीप, अखिलेश सिंह, नितेश पांडे समेत करीब 20 अज्ञात समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे।