डरावनी घटना: 5 सालों तक पिता और बेटी को बनाकर रखा बंधक; टॉर्चर किया….हैवान बने नौकर पति-पत्नी!

अमर ने कहा, "जब भी रिश्तेदार मिलने आते थे, तो नौकर बहाने बनाकर उन्हें यह कहकर भेज देता था कि ओमप्रकाश किसी से मिलना नहीं चाहते।" जब सोमवार को ओमप्रकाश की मौत की खबर परिवार को मिली, तो रिश्तेदार घर पहुंचे तो वहां का नजारा बहुत डरावना था। ओमप्रकाश का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, और उनकी बेटी एक अंधेरे कमरे में मिली।